Новинки Apple уже в сети restore:





Сеть магазинов техники и электроники restore: первой в России представила новинки от Apple в своем фирменном магазине на Неглинной. Начиная с 2 часов ночи 18 сентября можно посмотреть и протестировать новый iPhone 17 Pro Max в круглосуточном магазине сети.

9 сентября компания Apple представила новую модель iPhone 17, iPhone 17 Pro, Phone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3 на своей конференции, а уже 10 сентября сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказы на новую серию iPhone 17 и других новинок Apple.По итогам предзаказа был зафиксирован значительный интерес к новой модели — количество предзаказов в 2025 г. на 66% в штуках и на 54% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 62% всего предзаказа. Далее по активности идут города: Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар. Абсолютным лидером по предзаказам стал iPhone 17 Pro Max (48,7%) с объемом памяти 512 Гб. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет. Первыми получить гаджеты после старта продаж смогут те, кто раньше других оформил предзаказ со 100% предоплатой в интернет-магазине или в розничных магазинах сети.Во флагманском магазине restore: на Неглинной 8/10 уже сегодня 18 сентября можно посмотреть и протестировать новый iPhone Pro Max и другие модели линейки первыми. В других флагманах сети все модели появятся уже в субботу 20 сентября — оценить новинку можно будет в ТЦ Афимолл, Павелецкая Плаза, Атриум и Авиапарк.Стоимость новых устройств в сети restore:• Apple iPhone 17 256 ГБ — 119 990 руб;• Apple iPhone 17 512 ГБ — 144 990 руб.• Apple iPhone Air 256 ГБ — 149 990 руб;• Apple iPhone Air 512 ГБ — 179 990 руб;• Apple iPhone Air 1 ТБ — 209 990 руб.• Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ — 164 990 руб;• Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ — 194 990 руб;• Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ — 224 990 руб.• Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 184 990 руб;• Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 214 990 руб;• Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — 244 990 руб;• Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — 299 990 руб.Все устройства, которые продаются в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель сможет самостоятельно проверить оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей. По вопросам гарантийного обслуживания можно будет обратиться в любой магазин restore: с чеком.