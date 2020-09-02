Портативные колонки





























Беспроводные наушники





















Колонки для вечеринок















Домашняя акустика













Компания Harman представила новинки, которые будут показаны на выставке IFA в Берлине с 3 по 5 сентября. Она анонсировала беспроводные наушники, переносные колонки, а также колонки для домашнего использования, в том числе со встроенными умными возможностями.Бестселлеры из категории портативного аудио получили обновление: HARMAN представила беспроводные акустические системы JBL Xtreme 3, JBL Clip 4 и JBL Go 3.У этих колонок обновлённый дизайн, но сохранились узнаваемые черты каждой из серий и заряжены легендарным звуком JBL.Новое поколение JBL Xtreme 3 получило броский дизайн влагозащищенного корпуса и укомплектовано четырьмя динамиками и традиционными излучателями, которые выдают детальное стереозвучание и мощный бас. Встроенный аккумулятор рассчитан на 15 часов беспрерывного воспроизведения, и от него можно заряжать различные гаджеты. Технология PartyBoost позволяет объединить две акустические системы для достижения стереоэффекта или подключить любое количество колонок с этой функцией в единую цепь, чтобы увеличить громкость.Компактная портативная акустическая система JBL Go 3 представлена в переработанном облике: узнаваемое по старшим моделям тканое покрытие, петля для переноски и новые цветовые решения. Неизменным остались звучание в стиле JBL, 5 часов беспрерывной работы и защита от воды по стандарту IP67.Колонка JBL Clip 4 также получила обновление экстерьера, новый карабин и звук с более проработанными басами. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67, а аккумулятора хватит на 10 часов работы.Линейки наушников LIVE, REFLECT и TUNE от JBL пополнились флагманскими полностью беспроводными моделями.Наушники JBL LIVE FREE NC+ получили систему активного шумоподавления и технологию Smart Ambient, которая помогает не терять связь с окружающей обстановкой. Провода теперь не нужны не только для наушников, но и для восполнения энергии — кейс поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, а суммарное время работы в связке с кейсом достигает 21 часа. Не забыли и про сенсорное управление, быстрое подключение к источнику звука, поддержку голосовых ассистентов, влагозащищенный корпус по стандарту IPX7 и возможность использования наушников отдельно друг от друга.Спортивная модель REFLECT MINI TWS обзавелась активным шумоподавлением, интеллектуальной технологией Smart Ambient и эластичными упорами из потостойкого материала. Наушники защищены от воды по стандарту IPX7, встроенный аккумулятор рассчитан на 7 часов работы, а при использовании кейса они проработают до 21 часа с перерывами на зарядку.Модель JBL TUNE 225TWS получила 12-мм драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также прирост в длительности работы — 5 часов на одном заряде и до 25 часов с кейсом. Каждый наушник теперь можно использовать отдельно.Акустические системы JBL PartyBox 310 и JBL Partybox On-The-Go оснащены аккумуляторами и рассчитаны на портативность: плечевой ремень или встроенные колеса с плавным ходом делают транспортировку колонок простой.JBL PartyBox 310 предлагает 240 Вт звука с мощными басами, порты для подключения музыкальных инструментов, встроенные звуковые эффекты и светодиодную подсветку. Аккумулятор рассчитан на 18 часов работы.Модель JBL PartyBox On-The-Go обладает 100-ваттными динамиками с пульсирующей подсветкой, беспроводным микрофоном, защищенным от брызг корпусом и встроенным аккумулятором на 6 часов работы. Мягкий ремень для переноски оснащён встроенной открывалкой бутылок. Кроме того, новинка укомплектована входами TRS для подключения музыкальных инструментов, что в сочетании с микрофоном позволит устроить живой концерт.





Продолжая развивать линейку Citation, бренд Harman Kardon представил портативную акустическую систему Harman Kardon Citation 200, которая подойдет для создания музыкального сопровождения дома, а благодаря защите по стандарту IPX4 — и за его пределами. Транслировать контент в высоком разрешении можно с Wi-Fi через Chromecast и AirPlay 2 или c помощью потоковой передачи по Bluetooth, когда Wi-Fi недоступен. Встроенный аккумулятор рассчитан на 8 часов воспроизведения и может заряжаться от компактной док-станции дома или в дороге по USB-C. Новинка обладает отделкой акустическим текстилем от студии Kvadrat и совместимостью с предыдущими компонентами линейки. Встроенный «Google Ассистент» поможет включить нужный плейлист, записать напоминание, узнать актуальную информации о погоде или дорожной ситуации.



Все новинки HARMAN, представленные на выставке IFA 2020, поступят в продажу в 2020 и 2021 годах. О дате начала продаж, а также рекомендуемой стоимости каждого устройства будет сообщено дополнительно.







