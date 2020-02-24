Бренд HONOR представил на пресс-конференции All-Scenario Intelligence два новых ноутбука. Речь идёт о моделях MagicBook 14 и MagicBook Pro.
Ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro оснащены узкорамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland.
Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода.
MagicBook 14 и MagicBook Pro поддерживают технологию передачи данных Magic-Link 2.0. Она позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука появляется единый буфер обмена для работы с текстовыми файлами.
В России MagicBook 14 и MagicBook Pro доступны в цвете «космический серый» (Space Gray). Рекомендованная цена HONOR MagicBook 14 составила 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. MagicBook Pro доступен по цене 59 990 рублей.
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