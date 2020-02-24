































Бренд HONOR представил на пресс-конференции All-Scenario Intelligence два новых ноутбука. Речь идёт о моделях MagicBook 14 и MagicBook Pro.Ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro оснащены узкорамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland.Ноутбуки MagicBook собраны в корпусе из алюминиевого сплава. MagicBook 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а MagicBook Pro при толщине 16,9 мм имеет вес 1,7 кг. Несмотря на компактные габариты, устройства оснащены батареями с номинальной ёмкостью 56 Вт×ч. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технологией быстрой зарядки SuperCharge.Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода.Ноутбуки поддерживают подключение внешних дисплеев через HDMI-порт. Для защиты конфиденциальности данных в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев — теперь для включения и авторизации необходимо одно нажатие кнопки. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A, поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.MagicBook 14 и MagicBook Pro поддерживают технологию передачи данных Magic-Link 2.0. Она позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука появляется единый буфер обмена для работы с текстовыми файлами.В России MagicBook 14 и MagicBook Pro доступны в цвете «космический серый» (Space Gray). Рекомендованная цена HONOR MagicBook 14 составила 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. MagicBook Pro доступен по цене 59 990 рублей.