Honor Pad V6















Honor MagicBook































Принадлежащий компании Huawei бренд Honor анонсировал несколько продуктов для российского рынка. Среди них — планшетное устройство Pad V6 и ноутбуки MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro.Планшет Honor Pad V6 построен на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащён экраном диагональю 10,4 дюйма. Устройство получило технологю быстрой передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, стереодинамиками, а также возможность подключения стилуса Honor Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры Honor Wireless Keyboard.Планшет Honor Pad V6 создан на базе 8-ядерного процессора Kirin 985, а за рендеринг графики отвечает графический процессор Mali-G77. Планшет поддерживает технологию беспроводного соединения Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 2,4 Гбит/с на полосе пропускания 160 МГц.Honor Pad V6 оснащён 2K-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей, диагональю 10,4 дюйма и рамками шириной 7,9 мм, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84%. Экран способен воспроизводить 100% цветовой гаммы sRGB и поддерживает технологию ClariVu, повышающую чёткость и яркость изображения. Звук обеспечивает четырёхканальная аудиосистема с технологией объёмного звучания Histen 6.1. Планшет также оснащён основной камерой 13 МП с автофокусом и фронтальной камерой 8 МП.Honor Pad V6 поддерживает технологию передачи данных Magic-link 2.0, которая обеспечивает беспроводное подключение смартфона к планшету, а также планшета к ноутбуку. Режим «Мультиэкран» позволяет перемещать файлы с одного устройства на другое перетаскиванием, а также управлять смартфоном с экрана планшета. Honor Pad V6 получил несколько новых возможностей, в том числе режим нескольких окон, позволяющий выводить на экран до трёх окон с разными приложениями, например, видеотрансляцию онлайн-семинара, заметки и страницу браузера, либо страницу интернет-магазина и видеоплеер. Другая функция — App Multiplier — позволяет открывать некоторые приложения дважды в соседних окнах, чтобы, например, работать одновременно со списком контактов или товаров и детальными описаниями без необходимости постоянно возвращаться назад.Шестигранный стилус Honor Magic-Pencil длиной 160 мм распознаёт 4096 уровней нажатия. Касание экрана стилусом автоматически запускает приложения «Заметки», позволяя записывать идеи.Благодаря батарее с ёмкостью 7250 мАч планшет Honor Pad V6 способен работать без подзарядки до 13 часов в режиме воспроизведения видео в формате HD или до 10,5 часов в режиме офисных приложений.Honor Pad V6 выполнен в чёрном глянцевом корпусе. Задняя панель имеет градиентный дизайн, вдохновленный явлением рассеяния света, известным как эффект Тиндаля.Предзаказ Honor Pad V6 откроется 4 сентября на сайте официального интернет-магазина Honor. При оформлении покупки в этот период пользователи получат подарок на выбор: стилус Honor Magic-Pencil, беспроводную клавиатуру Honor Wireless Keyboard или беспроводные наушники, а при подписке на сайте — дополнительную скидку. Официальные продажи стартуют 18 сентября. Цена — 29 990 рублей.Обновленные ноутбуки Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000, которые были созданы по 7-нм техпроцессу. Ноутбуки оснащены узкорамочным экраном с разрешением Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, корпусом из алюминиевого сплава и технологией Magic-link 2.0 для передачи данных между ноутбуком и мобильными устройствами.Архитектура AMD Ryzen 5 4500U включает 6 ядер и 6 потоков CPU, а также 6-ядерный графический ускоритель Radeon. По сравнению с версиями ноутбуков на процессоре AMD Ryzen 5 3500U, производительность новой версии Honor MagicBook 14 возросла на 33,7%, а MagicBook 15 — на 25,9%. Обновленный Honor MagicBook Pro в ресурсоемких приложениях демонстрирует примерно в два раза более высокие показатели.Ноутбуки оснащены двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ у Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 и 16 ГБ — у MagicBook Pro. Применение новой системы охлаждения позволило снизить уровень шума и повысить эффективность теплоотвода от внутренних компонентов на 38% у MagicBook 14 и MagicBook 15 и до 20% — у MagicBook Pro. Входящее в комплект ноутбуков зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB Type-C, в сочетании с технологией Honor SuperCharge, позволяет за 30 минут пополнить заряд батареи Honor MagicBook 14 на 46%, Honor MagicBook 15 — на 53% и Honor MagicBook Pro — на 50%.Ноутбуки оснащены сканером отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения. Интерфейс HDMI обеспечивает подключение внешних мониторов с возможностью вывода изображения на несколько экранов. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии ноутбуки оснащены портами USB Type-C и USB Type-A. Они поддерживают беспроводную связь по Bluetooth 5.0 и совместимы со стандартами Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.Технология Honor Magic-link 2.0 позволяет установить беспроводное соединение между ноутбуком и мобильными устройствами и обеспечивает быструю передачу данных. В режиме «Мультиэкран» одним касанием содержимое экрана смартфона или планшета выводится на экран ноутбука. Затем можно перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием, а также редактировать их, использовать единый буфер обмена и периферию ноутбука.MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro оснащены экранами с разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и диагональю 14, 15,6 и 16,1 дюйма соответственно. Веб-камера скрыта в клавиатуре. Толщина 14-дюймовой версии Honor MagicBook составляет 15,9 мм при весе 1,38 кг, 15-дюймовая модель имеет корпус толщиной 16,9 мм и весит около 1,53 кг, а 16,1-дюймовая — при толщине 16,9 мм весит 1,7 кг.Новые ноутбуки Honor MagicBook будут доступны для предзаказа в официальном интернет-магазине Honor с 4 сентября: MagicBook 14 и MagicBook 15 в конфигурации 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM по рекомендованной цене 59 990 рублей, а Honor MagicBook Pro в конфигурации 16 ГБ RAM + 512 ГБ ROM — по цене 69 990 рублей. За оформление покупки по предзаказау пользователи получат в подарок смарт-часы Honor MagicWatch 2, а также дополнительную скидку при условии подписки на сайте. Устройства появятся в продаже 18 сентября.