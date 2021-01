На выставке CES 2021 компания HP представила новые ноутбуки, мониторы и аксессуары. Все они появятся в продаже в ближайшие месяцы.HP Elite Dragonfly G2 — один из самых легких и компактных ноутбуков-трансформеров для бизнеса и один из самых экологичных. Он выполнен с использованием переработанных материалов, в том числе океанического пластика. Новинка ооснащена процессором Intel Core 11-го поколения и интегрированной графикой Intel.Подключение к сетям 5G или 4G позволяет оставаться на связи даже вне дома и офиса. Технология обнаружения взлома HP Tamper Lock заблокирует компьютер, если он был физически вскрыт, и уведомляет об этом пользователя.HP Elite Dragonfly Max представлен в черном или синем корпусе, содержит 4 широкополосных микрофона с оптимизацией звука и технологиями искусственного интеллекта, 5-мегапиксельную и инфракрасную камеру для улучшения качества видеосвязи, а также дисплей HP Eye Ease с технологией подавления волн синего спектра и сертификацией Eyesafe для снижения нагрузки на зрение.HP Elite Wireless — беспроводные наушники с возможностью настройки звука и функцией активного шумоподавления. Они могут переключаться, например, с конференц-звонка на ПК на прослушивание музыки на смартфоне. Наушники будут доступны в комплекте с Elite Dragonfly Max, но их также можно будет приобрести отдельно.Трансформер HP Elite Folio работает на вычислительной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G, которая не требует вентиляторного охлаждения и обеспечивает интернет-соединение на гигабитных скоростях за счет поддержки сетей 5G и Wi-Fi 6, а также гарантирует до 24,5 часов воспроизведения видео. Устройство обладает выдвижным форм-фактором, трансформируемым корпусом, веб-камерой с углом обзора 76 градусов, двумя микрофонамм и динамиками от Bang & Olufsen. Дисплей диагональю 13,5 дюймов опционально поставляется с технологией защиты от подглядывания HP Sure View Reflect и оснащается камерой со встроенной функцией затвора для повышения безопасности. В комплект входит перо HP Elite Slim Active Pen с функцией быстрой зарядки и возможностью хранения в корпусе ноутбука.Ноутбук HP EliteBook 840 G8 Aero обладает весом 1,13 кг и оснащен экраном диагональю 14 дюймов и процессорами Intel Core 11-го поколения со встроенной поддержкой Tile, Wi-Fi 6 и сетей 5G LTE. Устройство отличается наличием HD-камеры с разрешением 720p, трёх микрофонов, направленных вверх динамиков, а также звуковыми настройками с поддержкой искусственного интеллекта. HP EliteBook 840 G8 Aero оборудован рядом функций безопасности, помогающим сохранить конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцией HP Privacy Camera и технологией HP Sure View Reflect для защиты экрана от подглядывания. Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава и на 90% состоит из переработанных материалов.HP представила ещё несколько новинок:Ноутбуки HP EliteBook x360 1030 G8 и HP EliteBook x360 1040 G8 с новейшими процессорами Intel, функциями безопасности и опциональной поддержкой сетей 5G.Ноутбук HP ENVY 14 — мобильная персональная творческая студия. В нем используется сенсорный IPS-дисплей с опциональным разрешением до WUXGA (1920×1200), соотношением сторон 16:10 и мультим экраном обеспечивает на 11% большую область просмотра, чем у традиционного ноутбука с соотношением сторон 16:9. Это первый ноутбук HP с диагональю экрана 14 дюймов и откалиброванной цветопередачей с точностью Delta E<2.В зависимости от особенностей рабочего процесса, можно выбрать одну из четырех предустановленных настроек в HP System Control для кастомизации системы на базе процессоров Intel Core 11-го поколения и графики NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Приложение HP Dynamic Power позволяет распределять мощность процессора и графики, при этом ноутбук обеспечивает до 16,5 часов автономной работы.ENVY 14 оснащен физическим выключателем и умной подсветкой для веб-камеры, кнопкой отключения микрофона на клавиатуре и функцией интеллектуального шумоподавления, которая позволяет убирать фоновый шум при использовании динамиков, наушников или микрофона во время видеочатов, звонков или записи аудио и видео.Мониторы HP FHD серии M предназначены прежде всего для удаленных сотрудников и творческих профессионалов. Серия M стала первой линейкой мониторов с корпусом из переработанного океанического пластика, которая получила сертификат Eyesafe. Корпус монитора на 85% изготовлен из вторичного сырья и поставляется в экологичной упаковке. Новые модели позволяют свести к минимуму усталость глаз даже при длительной работе за счет технологии снижения вредного синего излучения, что не влияет на точность цветопередачи. Благодаря поддержке еще более широкой цветовой гаммы, экран поддерживает 99% цветового пространства sRGB. Модели M24f, M27f и M32f FHD имеют трехстороннюю панель без рамок с разрешением Full HD для обеспечения четкости изображения и широких углов обзора.Мониторы HP E24u G4 и HP E27u G4 USB-C оснащены поддержкой подключения к ноутбукам и компьютерам через USB Type-C и могут использоваться в качестве источника питания для ноутбука с мощностью до 65 Вт. Для домашних и офисных работников, которым требуется простая конфигурация с несколькими мониторами, предлагается возможность последовательного подключения. Мониторы оснащены несколькими портами и защитой от вредного синего излучения. С помощью кнопки питания можно пробуждать монитор и ноутбук или переводить их в спящий режим даже с закрытой крышкой.Беспроводная мышь HP 635 создана для работы сразу с несколькими устройствами. Она способна функционировать на любых поверхностях, даже на стекле, а также работать от одного заряда аккумулятора в течение года. Подключив до трех различных устройств с помощью USB-адаптера или до дву устройств по Bluetooth, быстро переключаться с ПК на планшет и обратно. Мышь обладает четырьмя программируемыми бесшумными кнопками, которые могут активировать предопределенные команды (например, «отмена» или «повтор») в десяти приложениях, в том числе Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, AutoCAD, SolidWorks, Sketch Up, Chrome и Zoom.





Рюкзак и сумка HP Renew Travel для 15,6-дюймовых ноутбуков выполнены из экологически чистых материалов, полученных из переработанных пластиковых бутылок. Они обладают регулируемыми ремнями, а также внутренними и внешними карманами, в которых можно разместить необходимые аксессуары. Карманы с подкладками и эластичными застежками на молниях с защитой от кражи позволяют переносить ноутбук с диагональю экрана до 15,6 дюйма.



Цены





Ноутбук HP Elite Dragonfly G2 будет доступен в России с февраля 2021 года по цене от 99 990 рублей.

Наушники HP Elite Wireless будет доступен в России с февраля 2021 года по цене 5 990 рублей.

Ноутбук HP Elite Folio будет доступен в России с февраля 2021 года в некоторых странах Европы.

Ноутбук HP EliteBook 840 Aero G8 будет доступен в России с апреля 2021 года по цене от 64 990 рублей.

Ноутбуки HP EliteBook x360 1030 G8 и HP EliteBook x360 1040 G8 будут доступны в России с февраля 2021 года по цене от 99 990 рублей.

Устройство HP Elite x2 G8 будет доступен в России с мая 2021 года по цене 89 990 рублей.

Ноутбук HP ENVY 14 будет доступен в России с марта 2021 года по цене от 74 990 рублей.

Мониторы HP M-Series FHD Monitors будут доступны в России с марта 2021 года. Информация о ценах будет объявлена позднее.

Мониторы HP E24u G4 and HP E27u G4 USB-C Monitors будут доступны в России с февраля 2021 года по цене от 19 990 рублей и от 27 990 рублей.