



















В центре внимания по-прежнему остаются полностью беспроводные наушники, было представлено сразу четыре новинки этого формата: JBL LIVE PRO+ и JBL LIVE FREE NC+ для повседневного использования, JBL Reflect Mini NC TWS для занятий спортом и JBL Tour Pro+ для тех, кому нужен вариант на все случаи жизни. Все модели оснащены активным или адаптивным шумоподавлением, голосовыми помощниками и технологией Dual Connect+ Sync, которая автоматически остановит воспроизведение для экономии заряда, а также пригодится для совершения звонков с помощью одного или обоих наушников.Для любителей простых и практичных решений представлены младшие модели линейки TUNE: JBL TUNE 125BT и TUNE 215BT. Как и ранее выпущенные старшие собратья с тем же индексом, модели предлагают внутриканальное исполнение и формат вкладышей соответственно. Наушники соединены проводом, который позволяет повесить их на шее во время паузы, с источником соединяются по протоколу Bluetooth 5.0. Время работы обеих моделей 16 часов, новинки оснащены функциями быстрой зарядки, поддержки голосовых помощников и технологией Pure Bass.JBL продолжает расширять ассортимент накладных и полноразмерных наушников. Флагманом в сегменте станут JBL Tour ONE — полноразмерные наушники с технологией адаптивного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling и новой разработкой Smart Audio от Harman, которая оптимизирует Bluetooth-соединение и в зависимости от контента сокращает задержки при просмотре видео или улучшает качество звука при прослушивании музыки. В беспроводном режиме модель готова воспроизводить музыку до 50 часов и до 25 часов с включенным шумоподавлением.





Серия JBL LIVE пополнилась двумя новинками: накладными JBL LIVE 460NC и полноразмерными LIVE 660NC. Обе модели оснащены технологией адаптивного шумоподавления и поддерживают настройку через приложение My JBL Headphones, управление с помощью голосового ассистента и быструю зарядку.



Среди самых доступных наушников также анонсированы две новинки, JBL TUNE 510BT и JBL TUNE 660NC, поддерживающие беспроводное соединение по протоколу Bluetooth 5.0 и демонстрирующие внушительные показатели автономности — 40 и 55 часов соответственно без включения шумодава.



Очередное обновление одной из самых популярных моделей портативных акустических систем в рамках CES 2021 — представлена JBL Charge 5. Новинка получила свежий дизайн и новую систему динамиков. Звук стал чище — в дополнение к пассивным излучателям и ассиметричному динамику JBL Charge 5 получила новый встроенный твиттер. Устройство поддерживает передачу контента по Bluetooth 5.1 и может объединяться в одну сеть из неограниченного количества колонок с технологией PartyBoost. Заряд аккумулятора рассчитан на 20 часов воспроизведения музыки, а встроенный USB-порт позволяет использовать JBL Charge 5 в качестве зарядки для мобильных устройств.







Бренд Harman Kardon анонсировал новое поколение портативной акустической системы Onyx Studio 7. Корпус отделан акустической тканью и оснащён ручкой для переноски, выполненной из анодированного алюминия. Пара твиттеров в сочетании с низкочастотным динамиком обеспечивают стереофонию с широкой звуковой сценой и мощным басом. Harman Kardon Onyx Studio 7 можно объединить с такой же аудиосистемой в пару без проводов. Встроенный аккумулятор рассчитан на 8 часов работы.







Для любителей домашнего просмотра кино представлена звуковая панель JBL Bar 5.0 Multibeam. Технология виртуального пространственного звучания Multibeam создает эффект присутствия без дополнительных тыловых каналов за счёт разнонаправленных динамиков, которые используют отражение звука от окружающих предметов, стен и потолка. Спикеры на верхней части панели позволяют фокусировать звук в вертикальной плоскости и создавать объемное звучание в формате Virtual Dolby Atmos. Помимо стандартного проводного подключения по HDMI новинка поддерживает стандарты беспроводной трансляции контента: AirPlay 2, Chromecast и Bluetooth 5.0.







В сегменте домашних аудиокомпонентов класса Hi-Fi и High End представлены три новинки: серия встраиваемой акустики JBL Synthesis SCL, усилитель мощности JBL SA750 и лимитированная юбилейная версия акустических систем JBL L100 Classic 75.



Линейка архитектурных аудиосистем JBL Synthesis SCL пополнилась шестью новыми компонентами: две настенные модели SCL-6 и SCL-7, потолочные громкоговорители SCL-5 и SCL-8, центральный канал для расположения за экраном SCL-1 и сабвуфер SSW. На основе этих громкоговорителей можно развернуть домашнюю кинотеатральную аудиосистему с большим количеством каналов.







Юбилейная серия JBL L100 Classic 75 выполнена в узнаваемом винтажном стиле 1970-х годов. Корпус изготовлен из натурального тикового дерева и дополнен гриль-решеткой черного цвета из вспененного материала Quadrex. Отличительными чертами новинки стали подвесы низкочастотных динамиков и возможность подключения аудиосистемы в двухпроводном режиме. На фронтальной и тыловой поверхности колонок расположены памятные таблички с отметками юбилейной серии и автографом главного инженера Криса Хагена.







Новый усилитель JBL SA750 получил фрезерованную лицевую панель из цельного куска алюминия с винтажной отделкой деревянными элементами из тикового дерева и массивными ручками управления громкостью и каналами. Несмотря на ретро-дизайн, начинка усилителя отвечает современным требованиям: сердцем JBL SA750 стала схема класса G, выдающий 120 Вт мощности при сопротивлении 8 Ом и 220 Вт при 4 Ом.







Большинство новинок Harman, представленных на CES 2021, поступят в продажу в 2021 и 2022 годах. О дате начала продаж, а также рекомендуемой стоимости каждого устройства будет объявлено позже.







