





Компания HMD Global представила несколько новых смартфонов Nokia, а также кнопочный телефон, отсылающий к классической модели Nokia 5310 Xpress Music.Nokia 8.3 5G — первый в мире смартфон, поддерживающий работу в любых сетях связи пятого поколения. В нём используется процессор Snapdragon 765G и экран диагональю 6,81 дюйма с автоматической адаптацией любого видео под режим HDR. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч.Основная камера состоит из четырёх сенсоров: основной — 64 Мп, ультраширокий — 12 Мп, макро — 2 Мп, датчик глубины — 2 Мп. Поддерживается съёмка видео с разрешением 4K, а ультраширокий сенсор позволяет делать видеозаписи с кинематографическим соотношением сторон 21:9. Видео может записываться в формате log (аналог RAW), который предоставляет больше возможностей для дальнейшей обработки. Селфи-камера 24-мегапиксельная.Модификация 6 + 64 ГБ будет стоить 599 евро, а 8 + 128 ГБ — 649 долларов. Продажи должны начаться летом, более точной даты пока нет.Nokia 5.3 — наследник прошлогодней модели Nokia 5.1. Новинка получила примерно такую же начинку, но камера «прокачана»: вместо одного сенсора теперь четыре: основной — 13 Мп, ультраширокий — 5 Мп, макро — 2 Мп и ToF — 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Диагональ экрана 6,55 дюйма, процессор Snapdragon 665, объём оперативной памяти 4 ГБ, накопитель 64 ГБ, аккумулятор 4000 мАч. Продажи начнутся в апреле по цене 189 евро.Nokia 1.3 — смартфон на базе упрощенной операционной системы Android Go. Он получил экран диагональю 5,71 дюйма, процессор Snapdragon 250, 8-мегапиксельную камеру, 3,5-мм аудиовыход и порт micro USB. Продажи начнутся в апреле.Nokia 5310 — переосмысленнная версия одноимённой модели 2007 года. Она работает на операционной системе Series 30 и поддерживает связь только в сетях 2G. Зато аккумулятора хватает на месяц, есть поддержка УКВ-радио, а цена очень низкая — 39 евро.