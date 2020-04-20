Компания OPPO представила в ряде стран мира несколько новых смартфонов. Среди них есть как флагманы, так и гораздо более доступные модели.



Find X2 Neo







Модель OPPO Find X2 Neo получила AMOLED-экран диагональю 6,5 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4024 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой по технологии VOOC 4.0. Фронтальная камера 44-мегапиксельная с линзой f/2.0, а основная камера обладает четырьмя сенсорами (главный 48, телефото 13 Мп, ультраширокий 8 Мп и чёрно-белый 2 Мп).



OPPO Find X2 Neo будет стоить в Европе 719 евро (около 58 200 рублей).



A92s







Модель OPPO A92s получила AMOLED-экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 800 с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель с поддержкой карты памяти microSD, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Фронтальная камера двойная, а основная камера обладает четырьмя сенсорами (главный 48 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп).



OPPO A92s будет стоить в Китае примерно 310 долларов за версию 8 + 128 ГБ и 350 долларов за версию 6 + 128 ГБ (около 23 000 и 26 000 рублей).



Find X2 Lite







Модель OPPO Find X2 Lite получила AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой по технологии VOOC 4.0. Основная камера обладает четырьмя сенсорами (главный 48 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп, макро 2 Мп и потрретный 2 Мп).



OPPO Find X2 Lite будет стоить в Европе 500 евро (около 40 500 рублей).



A12







Модель OPPO A12 получила IPS-экран диагональю 6,22 дюйма с разрешением 720×1520 пикселей, процессор MediaTek Helio P35, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32- или 64-гигабайтный накопитель с поддержкой карты памяти microSD, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 4320 мАч с зарядкой через micro USB. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная камера обладает двумя сенсорами (13 + 2 Мп).



OPPO A12 будет стоить в Индонезии 2 499 000 индонезийских рупий (около 12 000 рублей).



A52







Модель OPPO A52 получила IPS-экран диагональю 6,5 дюймов с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель с поддержкой карты памяти microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная камера обладает четырьмя сенсорами (12 + 8 + 2 + 2 Мп).



OPPO A52 будет стоить в Китае 1599 юаней (около 16 800 рублей).



Вероятно, в скором времени эти модели начнут продаваться в России. Когда они появятся и сколько будут стоить, неизвестно.







