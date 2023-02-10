Новинки realme в России: TWS-наушники с ИИ-шумодавом и ноутбук со звуком Harman Kardon





Бренд realme объявил о старте продаж новых устройств в России: наушников realme Buds Air 3S с мощным басом и AI-шумоподавлением во время звонков и производительного ноутбука realme Book с процессором Intel Core i3 11-го поколения в тонком металлическом корпусе.



realme Buds Air 3S



realme Buds Air 3S — беспроводные наушники с хорошим звучанием. За звук отвечает 11-мм тройной титановый драйвер с силиконовой диафрагмой. Такой драйвер, разработанный специалистами из Европы, воспроизводит глубокий бас и высококачественное звучание на высоких и низких частотах, обеспечивая более четкое восприятие звука.



Особенностями realme Buds Air 3S стали четыре микрофона с технологией формирования звукового луча и интеллектуальных алгоритмов DNN и AI-алгоритмы шумоподавления. Благодаря им блокируются посторонние шумы и улучшается общее впечатление от прослушивания в самых распространенных сценариях использования — на улице, в метро, торговом центре и кафе.







Наушники также поддерживают стереозвук с сертификацией Dolby Atmos, который делает более простым выбор звукового сценария — теперь достаточно одного нажатия в приложении для переключения между музыкальным и игровым режимами. Игровой процесс в целом станет более иммерсивным с трехканальной технологией интеллектуальной задержки, низкой задержкой звука в 69 мс и синхронизацией видео- и аудиорядов.



realme Buds Air 3S поддерживают удобную функцию для тех, кто использует несколько устройств, например, телефон и планшет, и хочет легко переключаться между ними без перерыва. Ответить на звонок можно с помощью легкого прикосновения, а в приложении realme Link можно настроить управление наушниками в соответствии с собственными привычками. Низкое энергопотребление и стабильное соединение обеспечит модуль Bluetooth 5.3. Время автономной работы (наушники вместе с кейсом) — 30 часов, от одного заряда можно воспроизводить музыку до 7 часов, а разговаривать по телефону до 4 часов. Десятиминутной зарядки хватит для 5 часов воспроизведения музыки.



Еще одна отличительная особенность наушников — дизайн, вдохновленный музыкальной шкатулкой: новый квадратный кейс обладает прозрачной крышкой и скругленными краями. Основу корпуса составляет покрытие, нанесенное с помощью технологии вакуумной металлизации. Силиконовые вкладыши, изготовленные из мягких гипоаллергенных материалов, фиксируют наушники в ушных раковинах, не давая им выпадать даже во время интенсивной пробежки. Наушники обладают водонепроницаемостью со степенью защиты IPX5, что позволит заниматься спортом даже в непогоду.



realme Buds Air 3S уже доступны в черном и белом цветах по цене от 2 990 рублей.



realme Book







Характерной чертой ноутбука realme Book стал Intel Core i3 11-го поколения — двухъядерный процессор с тактовой частотой до 4,1 ГГц, встроенным графическим чипом Intel UHD Graphics, оптимизацией производительности с помощью ИИ и расширенными возможностями настройки. поддерживать высокую производительность помогают оперативная память LPDDR4x объёмом 8 ГБ и постоянная память SSD NVMe PCIe M.2 объёмом 256 ГБ.



Ноутбук realme Book оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2К (2160×1440 пикселей), соотношением сторон 3:2, полезной площадью экрана 90%, яркостью до 400 нит и 100-процентной цветопередачей sRGB. Устройство оснащено зарядкой с технологией SuperDart на 65 Вт, с её помощью ноутбук может заряжаться от 0 до 100% за 100 минут, а всего за 30 минут — от 0 до 50%. Ёмкость аккумулятора 6952 мАч.



Другой особенностью ноутбука являются стереодинамики от знаменитого аудиобренда Harman Kardon. Алгоритм обработки стереозвука высокого разрешения без потери качества был разработан совместно с компанией DTS. Это позволило обеспечить более мощный, чистый и сбалансированный звук с глубокими басами и четкими высокими частотами.



За быстрый доступ и безопасность данных ноутбука отвечает сканер отпечатка пальцев, интегрированный в кнопку включения и считывающий дактилоскопические сведения за 0,47 сек.



realme Book в продаже в синем и серебристом цветах по цене от 44 990 рублей.

