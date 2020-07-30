



Компания Xiaomi провела в России презентацию новых устройств. Ранее они были анонсированы для европейского рынка, а теперь добрались до нашей страны.В линейку смартфонов Redmi 9 вошли три модели, но в России представлен только Redmi 9. Более доступный Redmi 9C и ультранизкобюджетный Redmi 9A к нам пока не поставляются.В Redmi 9 установлен экран с разрешением Full HD+ и защитой стеклом Gorilla третьего поколения, процессор Helio G80, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 32 или 64 ГБ, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки через USB Type-C (хотя в комплекте адаптер только на 10 Вт). Камера состоит из четырёх сенсоров: главный 13 Мп, ультраширокий 8 Мп, макро 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Смартфон двухсимочный, поддерживает 4G и обладает модулями NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ИК, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников и слотом для карты памяти объёмом до 512 ГБ.Redmi 9 уже продаётся российских магазинах. Цены: 11 990 рублей за версию 3 + 32 ГБ и 13 990 рублей за вариант 4 + 64 ГБ.Mi Smart Band 5 получил OLED-экран диагональю 1,2 дюйма, что на 20% больше, чем у Mi Band 4. Браслет оснащён различными датчиками, в том числе пульсометром и барометром, отслеживает циклы сна пользователя, поддерживает NFC и фиксирует показатели при занятиях различными видами спорта (всего 11 программ). Кроме того, он обладает поддержкой магнитного зарядного дока и может удалённо управлять камерой на смартфоне. Для женщин предусмотрено слежение за менструальным циклом. Mi Smart Band 5 представлен с ремешками шести различных цветов, к нему подходят ремешки от прошлогодней модели Mi Band 4.Модуля NFC в версии Mi Smart Band 5 для российского рынка, поэтому использовать этот браслет для бесконтактных платежей нельзя.Mi Smart Band 5 будет продаваться в России за 3290 рублей с августа (более точная дата пока неизвестна).Это изогнутый ультраширокий игровой монитор с 34-дюймовым экраном и при соотношении сторон 21:9. Разрешение — WQHD (3440×1440 пикселей), частота обновления 144 Гц, поддержка технологии AMD FreeSync, охват спектра sRGB 121%, радиус изгиба 1500R. Среди интерфейсов для подключения два порта HDMI и столько же разъёмов DisplayPort.Продажи монитора начнутся в сентябре по цене 34 990 рублей.Телевизионная приставка Mi TV Stick с разрешением Full HD. У приставки 4-ядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ в накопителе и есть поддержка звука Dolby Audio и DTS.Mi TV Stick вставляется в HDMI-порт телевизора и питается от USB-порта или специального адаптера. Приставка работает на Android TV 9.0, поэтому на ней можно запускать приложения и игры из Play Маркета. Кроме того, она обладает встроенной поддержкой Chromecast, благодаря чему на неё можно отправлять изображение и музыку со смартфона или планшета. В комплект включён пульт дистанционного управления с отдельными кнопками для быстрого запуска приложений.Xiaomi будет продавать Mi TV Stick за 3 490 рублей.Беспроводные наушники формата True Wireless, по дизайну схожие с AirPods. Они оснащены драйверами диаметром 14,2 мм, сенсорным управлением, системой активного шумоподавления, держат заряд до 5 часов и при подзарядке от чехла работают до 20 часов. Поддерживается соединение по Bluetooth 5.0 и передача сигнала с кодеками SBC и AAC.Цена в России — 6 390 рублейЭлектросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 был разработан в сотрудничестве с командой Mercedes-AMG Petronas F1. Он развивает скорость до 25 км/ч и способен проехать до 45 км от одного заряда. Модель оснащена 300-ваттным мотором, двойными тормозами и LCD-экраном, на котором можно регулировать скорость и режим езды, а также яркость фар, которые светят вперёд на 10 метров. Конструкция складная. Xiaomi будет продавать его за 46 990 рублей.Scooter 1S — упрощенная модель, которая обладает 250-ваттным мотором, развивает скорость до 25 км/ч и может проехать от одного заряда до другого не более 20 километров. При падении уровня заряда до 40% автоматически активируется режим сбережения энергии. В производстве этого электросамоката использован авиационный алюминий, из которого изготовлен цельнолитой корпус, выдерживающий человека массой до 100 кг. Xiaomi будет продавать этот самокат за 38 990 рублей.Дата старта продаж электросамокатов будет объявлена позже.





Это новые домашние роутеры от Xiaomi. Первая модель обладает поддержкой передового стандарта Wi-Fi 6, а вторая работает с Wi-Fi 5, но обеспечивает скорость обмена данными до 2183 Мбит/с. Цены: 7490 и 3490 рублей.







