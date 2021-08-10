



Компания Xiaomi представила три новых телевизора — с экранами диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Все они оснащены OLED-матрицами.



Телевизоры с экранами 55 и 65 дюймов вошли в линейку Mi TV 6. Максимальная яркость — 800 нит, есть поддержка Android TV, подключение к Wi-Fi и набор умных возможностей. Модель с экраном 77 дюймов называется Mi TV V21, она получила OLED-матрицу с яркостью до 1000 нит и поддержку технологии NVIDIA G-Sync для синхронизации кадровой частоты с частотой изображения от видеокарты при подключении к геймерскому компьютеру.



Цены:





Xiaomi Mi TV V21 77″ — 16 999 юаней (примерно 2630 долларов или 194 тысячи рублей)

Mi TV 6 55″ — 4999 юаней (примерно 700 долларов или 57 тысяч рублей)

Mi TV 6 65″ — 6999 юаней (примерно 1080 долларов или 80 тысяч рублей)

В линейку Mi Pad 5 вошли две модели — обычная и Pro. Обе получили IPS-экраны диагональю 11 дюймов с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц.В модели Mi Pad 5 используется процессор Snapdragon 860, две камеры и аккумулятор ёмкостью 8720 мАч с 33-ваттной зарядки. У Mi Pad 5 Pro процессор Snapdragon 870, 8 динамиков Harman/Kardon с поддержкой звука Dolby Atmos и основная камера с двумя датчиками (50 и 5 Мп у версии с поддержкой 5G и 13 и 5 Мп у версии с Wi-Fi). В зависимости от модификации планшеты будут стоить от 310 до 540 долларов (от 30 до 40 тысяч рублей). Дополнительно можно приобрести стилус и клавиатуру.





