Новое приложение для умных часов Pebble появилось в App Store и Google Play

Приложение подходит для новых и старых моделей, но пока работает с ограничениями.

Об этом рассказал основатель бренда умных часов Pebble Эрик Мигиковски в своем X-аккаунте (экс-Twitter). Проект назвали rePebble, а приложение для управления гаджетами со схожим названием уже доступно для iOS и Android.

По словам разработчиков, приложение поддерживает как старые так и новые модели часов, включая недавние Pebble 2 Duo и Core Time 2. Однако пока есть ряд функциональных ограничений: могут не запускаться  приложения и циферблаты, Bluetooth на старых моделях сбоит, показатели здоровья сохраняются только в памяти часов, а Timeline — экран с хронологической лентой событий — не поддерживается.

Скорее всего, вышеперечисленные недостатки временные и будут устранены по мере развития приложения.
