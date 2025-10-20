Новое приложение для умных часов Pebble появилось в App Store и Google Play

Приложение подходит для новых и старых моделей, но пока работает с ограничениями.
По словам разработчиков, приложение поддерживает как старые так и новые модели часов, включая недавние Pebble 2 Duo и Core Time 2. Однако пока есть ряд функциональных ограничений: могут не запускаться приложения и циферблаты, Bluetooth на старых моделях сбоит, показатели здоровья сохраняются только в памяти часов, а Timeline — экран с хронологической лентой событий — не поддерживается.
Скорее всего, вышеперечисленные недостатки временные и будут устранены по мере развития приложения.