

Генеральный директор Nintendo Шунтаро Фурукава заявил инвесторам, что компания «не планирует» выпускать новую модель портативной консоли Switch в 2020 году. Выступая на брифинге по политике корпоративного управления после публикации финансовых отчетов, глава «большой N» развеял все слухи.





«В соответствии с общепринятым мнением Nintendo Switch должна войти в промежуточную фазу жизненного цикла, но мы считаем, что создали основу, возможности которой мы можем использовать для дальнейшего роста», — сказал Фуруква.

Оригинальная консоль Switch вышла в начале 2017 года и получила первые обновления аппаратной части в прошлом году с выпуском более дешевой версии Switch Lite, которая может похвастаться более длительным временем автономной работы, что стало возможным благодаря более энергоэффективной версии чипа Nvidia.Конечно, все может измениться, но Nintendo, похоже, довольна своим текущим модельным рядом. Фурукава отметил, что продажи оригинальной Switch остались практически без изменений в период с апреля по декабрь, а продажи Switch Lite помогли Nintendo улучшить свои показатели в целом. По состоянию на конец 2019 года объем поставок портативной консоли составляет 54,48 миллиона единиц.





