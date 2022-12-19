Apple MacBook Pro

Новые флагманские MacBook Pro могут выйти вне привычного графика Apple

Фархад

MacBook Pro M2 Pro

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить новые модели 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max в начале 2023 года. 

Первоначально предполагалось, что ноутбуки выйдут до конца текущего года, но, видимо, Apple столкнулась с некоторыми проблемами при их производстве.

По словам источника, никаких серьёзных изменений, кроме новых чипов и более быстрой оперативной памяти, следующее поколение MacBook Pro не получит.

Напомним, Apple представила масштабный редизайн MacBook Pro осенью 2021 года. Девайсы получили дисплей с частотой обновления 120 Гц и чёлкой, чипы M1 Pro и M1 Max, порт HDMI, зарядку MagSafe и слот для SD-карт.

Вполне вероятно, что анонс состоится уже в январе в виде пресс-релиза. 

Помимо флагманских ноутбуков, в 2023 году Apple планирует выпустить обновлённый моноблок iMac с чипом M3, неттоп Mac mini с M2 и M2 Pro, и несколько новых мониторов, о которых мы рассказали ранее.

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Источник:
MacRumors
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