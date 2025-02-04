Новые флагманы Samsung не работают в России? Разбираемся!





С подачи руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Натальи Голицыной в сети разгоняется слух, будто новые флагманы Samsung Galaxy S25, ввозимые серыми схемами, будут неработоспособны в российских сетях связи. Голицына считает, что произведённые в Индии устройства не протестированы российскими операторами, а потому у них возникнут проблемы с голосовой связью и мобильным интернетом.

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