Новые флагманы Samsung не работают в России? Разбираемся!

С подачи руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Натальи Голицыной в сети разгоняется слух, будто новые флагманы Samsung Galaxy S25, ввозимые серыми схемами, будут неработоспособны в российских сетях связи. Голицына считает, что произведённые в Индии устройства не протестированы российскими операторами, а потому у них возникнут проблемы с голосовой связью и мобильным интернетом.
«В России уже можно купить новую линейку Samsung Galaxy S25. На сером рынке и маркетплейсах тоже появился широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях. Однако, несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов. Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», — заявляет Голицина.
Голицина также привела огромный список проблем, с которыми рискуют столкнуться обладатели «серых» экземпляров Galaxy S25. По её словам, продавцы могут подсунуть залоченное устройство (то есть привязанное к конкретному зарубежному оператору), восстановленный аппарат под видом нового, гарантии не будет, а некоторые приложения не могут переключаться на русский язык.
Главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин назвал эти высказывания выдумкой. Он утверждает, что в российской рознице ему не встречались залоченные смартфоны Samsung. Если смартфон куплен через маркетплейс, то на него ложатся вопросы решения проблем (в том числе возврат денег за неработоспособный товар).
Проблемы с переключением языка в приложениях невозможны в принципе, поскольку в Android есть локализация на русский, а приложения по умолчанию задействуют тот язык, что установлен в системе.
Муртазин пишет, что в российских магазинах иногда действительно встречаются восстановленные смартфоны под видом новых, но это касается только iPhone. Смартфоны серии Galaxy S25 только недавно появились в продаже, их только начинают покупать, поэтому потребители ещё не успели сломать их или вернуть в обмен на что-то более новое. Кроме того, Муртазину не удалось обнаружить в интернете массовые истории с блокировкой смартфонов Samsung в России.
По всей видимости, в МТС заинтересованы в распространении подобных страшилок, чтобы люди шли покупать смартфоны Samsung не на маркетплейсы или у мелких продавцов, а в крупную федеральную розницу (например, в те же магазины МТС).
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