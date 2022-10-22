iPhone Apple iPhone 14

Новые iPhone — лучшие по автономности и худшие по времени зарядки. Их сравнили с конкурентами

Денис
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На презентации модельного ряда iPhone 14 компания Apple многообещающе высказалась об автономности смартфонов. Китайская компания Huangjia Evaluation проверила это и подтвердила — в рейтинге лучших мобильных устройств по автономности топ-3 занимают исключительно смартфоны Apple. 

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На первом месте оказался iPhone 13 Pro Max с результатом 9 часов 3 минуты, за ним идет iPhone 14 Plus с временем автономной работы 8 часов 57 минут, а замыкает тройку iPhone 14 Pro Max, который проработал 8 часов 31 минуту.

Далее идут Android-смартфоны. Четвертое место занял Realme GT2 Master Explorer Edition с временем работы 8 часов 22 минуты, на пятом месте расположился iQOO 10 Pro с результатом 8 часов 20 минут. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

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При этом, смартфоны Apple провалились по скорости зарядки. По полученным результатам, в этом показателе эталоном оказался iQOO 10 — он заряжается всего за 11 минут. Худшим из 57 смартфонов оказался iPhone 13 Pro Max — ему требуется  около двух часов (118 минут). 

А остальные модели iPhone разместились в этом рейтинге с 50 по 56 место. Лучший из худших — iPhone 14 Pro, ему требуется 90 минут на зарядку. Далее располагаются iPhone 13 mini, iPhone SE 3, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Plus. 
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

+1707
Czochralski
Скорость зарядки — это всегда компромисс между живучестью аккумулятора и удобством сверхбыстрой зарядки. Поэтому х.з., мне важнее общая живучесть системы.
час назад в 14:54
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Денис Марков
+108
Денис Марков Czochralski
согласен! два года пользуюсь 12 про как основным, до сих пор аккум цел на 90%
50 минут назад
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