В базе Евразийской экономический комиссии появились новые устройства Apple — iPhone SE третьего поколения и iPad Air пятого поколения. Об этом сообщает MacRumors.

Модели получили по несколько идентификаторов. У SE это A2595, A2783 и A2784, а у iPad — A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 и A2777.

Совсем недавно стало известно, что Apple может представить iPad Air пятого поколения в начале 2022 года вместе с iPhone SE третьего поколения. Теперь слухи подтвердились.

Напомним, iPad Air четвертого поколения показали осенью 2020 года. Это был первый планшет линейки с новым дизайном — тонкой рамкой и без кнопки домой.

Ранее новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Согласно предположениям, задняя часть смартфона будет соответствовать модели SE 2020 года. На ней расположен модуль камеры с одним объективом и вспышка справа по горизонтали. Фирменный логотип в виде яблока расположен по центру. Размеры останутся прежними относительно SE 2020 года.





