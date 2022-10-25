Apple MacBook Pro

Новые MacBook Pro могут получить сверхбыструю оперативную память

Фархад

MacBook Pro M2 Pro


Будущие модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max получат высокоскоростную оперативную память LPDDR5X с очень высокой пропускной способностью.

Текущее поколение 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro оснащено оперативной памятью LPDDR5 производства Samsung, при этом чип M1 Pro обеспечивает пропускную способность памяти до 200 ГБ/с, а чип M1 Max — до 400 ГБ/с. Предположительно новые ноутбуки Apple получат оперативку стандарта LPDDR5X, что позволит увеличить пропускную способность памяти на 33% при снижении энергопотребления до 20%. В таком случае модели с чипом M2 Pro предложат пропускную способность памяти до 300 ГБ/с, а M2 Max — до 600 ГБ/с.

Инсайдом поделился участник форума MacRumors под ником Amethyst, который ранее предоставил точную информацию о Mac Studio и Apple Studio Display до их анонса.

Ожидается, что Apple представит обновлённые ноутбуки уже в ноябре.

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Источник:
MacRumors
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