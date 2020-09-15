Компания Apple представила iPad восьмого поколения и iPad Air четвёртого поколения. Эти планшеты будут продаваться в том числе в России.
Новый iPad Air будет доступен для заказа по цене от 55 900 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 67 900 руб. (для модели Wi‑Fi + Cellular) на сайте Apple и в приложении Apple Store. Кроме того, новый iPad Air также появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами. Новый iPad Air выпускается в пяти стильных цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный и «голубое небо». Доступны варианты с ёмкостью 64 ГБ и 256 ГБ.
Apple Pencil 2‑го поколения, а также клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air и клавиатуру Smart Keyboard Folio для iPad Air можно приобрести отдельно. Обе клавиатуры доступны с раскладками более чем для 30 языков, в том числе для испанского, упрощённого китайского, немецкого, французского и японского.
Обложки Smart Folio для iPad Air доступны в чёрном и белом цветах, а также в трёх новых: «тёмный ультрамарин», «кипрский зелёный» и «розовый цитрус». Специальные цены предусмотрены для сферы образования доступны студентам и официально зачисленным абитуриентам вузов, их родителям, преподавателям всех категорий и сотрудникам вузов.
Новый iPad будет доступен для заказа по цене от 29 990 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 41 990 руб. (для модели Wi‑Fi + Cellular) на сайте Apple и в приложении Apple Store. Кроме того, эта модель появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами. Устройство выпускается в трёх цветах: серебристый, «серый космос» и золотой. Доступны варианты с памятью 32 ГБ и 128 ГБ.
Обложки Smart Cover для iPad доступны в чёрном и белом цветах, а также в трёх новых: «тёмный ультрамарин», «кипрский зелёный» и «розовый цитрус». Специальные цены предусмотрены для сферы образования доступны студентам и официально зачисленным абитуриентам вузов, их родителям, преподавателям всех категорий и сотрудникам вузов.
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