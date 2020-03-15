В магазине Walmart в Нью-Йорке были замечены наушники Powerbeats 4 от компании Apple. Это очень странно и необычно, ведь они ещё не были анонсированы официально.
Наушники стоят 149 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем предыдущая модель Powerbeats на старте продаж, и на столько же дороже, чем она же в периоды распродаж.
Информация о наушниках Powerbeats 4 впервые появилась на основе утечек из кода обновления iOS 13. У них обновлённый дизайн и 15 часов автономной работы от одной подзарядки. Как и в AirPods или AirPods, в этих наушниках используется чип Apple H1, благодаря которому можно взаимодействовать с Siri без использования смартфона.
Не исключено, что Walmart выставил Powerbeats 4 в продажу по ошибке и скоро уберёт их в ожидании официального анонса. Тем не менее, теперь мы знаем, как выглядят эти наушники, сколько они стоят и в каких цветах будут предложены покупателям.
@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB— 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020
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Кузнец, ты в своём репертуаре.🤦🏻♂️ когда нибудь, кто нибудь его выкинет или нет из этой редакции?!
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