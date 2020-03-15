Powerbeats

В магазине Walmart в Нью-Йорке были замечены наушники Powerbeats 4 от компании Apple. Это очень странно и необычно, ведь они ещё не были анонсированы официально.

Наушники стоят 149 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем предыдущая модель Powerbeats на старте продаж, и на столько же дороже, чем она же в периоды распродаж.

Информация о наушниках Powerbeats 4 впервые появилась на основе утечек из кода обновления iOS 13. У них обновлённый дизайн и 15 часов автономной работы от одной подзарядки. Как и в AirPods или AirPods, в этих наушниках используется чип Apple H1, благодаря которому можно взаимодействовать с Siri без использования смартфона.

Не исключено, что Walmart выставил Powerbeats 4 в продажу по ошибке и скоро уберёт их в ожидании официального анонса. Тем не менее, теперь мы знаем, как выглядят эти наушники, сколько они стоят и в каких цветах будут предложены покупателям.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Над владельцами Android смеются, а они обижаются. iPhone действительно лучше, даже в 2020 году? Над владельцами Android смеются, а они обижаются. iPhone действительно лучше, даже в 2020 году?

Прогресс подождет. Почему для iPhone мемы важнее инноваций Прогресс подождет. Почему для iPhone мемы важнее инноваций

Самые странные устройства Apple. iPhone 11 — не худшее, что делала компания Самые странные устройства Apple. iPhone 11 — не худшее, что делала компания