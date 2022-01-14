Еще несколько рендеров обновленного iPhone SE просочились в сеть. На этот раз информацию предоставил Дэвид Ковальски из @xleaks7. Несмотря на сомнительную репутацию, источник уверен, что новая модель будет частично похожа на iPhone XR.
Согласно предположениям, задняя часть смартфона будет соответствовать модели SE 2020 года. На ней расположен модуль камеры с одним объективом и вспышка справа по горизонтали. Фирменный логотип в виде яблока расположен по центру. Размеры останутся прежними — 138,4 x 67,3 x 7,3 мм
Дисплей избавился от массивных рамок и кнопки Touch ID и будет максимально соответствовать модели iPhone XR. Размеры экрана — 131,3 x 60,2 мм и 5,69 диагональю.
Однако это противоречит всем предыдущим утечкам в которых говорится, что iPhone SE 2022 года будет соответствовать дизайну iPhone 8. Есть предположения, что представленные рендеры подлинные, но выпуск таких смартфонов намечен на 2024 год.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Ковальски... Ковальски... Этот Ковальски?