Еще несколько рендеров обновленного iPhone SE просочились в сеть. На этот раз информацию предоставил Дэвид Ковальски из @xleaks7. Несмотря на сомнительную репутацию, источник уверен, что новая модель будет частично похожа на iPhone XR.Согласно предположениям, задняя часть смартфона будет соответствовать модели SE 2020 года. На ней расположен модуль камеры с одним объективом и вспышка справа по горизонтали. Фирменный логотип в виде яблока расположен по центру. Размеры останутся прежними — 138,4 x 67,3 x 7,3 ммДисплей избавился от массивных рамок и кнопки Touch ID и будет максимально соответствовать модели iPhone XR. Размеры экрана — 131,3 x 60,2 мм и 5,69 диагональю.Однако это противоречит всем предыдущим утечкам в которых говорится, что iPhone SE 2022 года будет соответствовать дизайну iPhone 8. Есть предположения, что представленные рендеры подлинные, но выпуск таких смартфонов намечен на 2024 год.