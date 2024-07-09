Новые Samsung Galaxy Buds 3 распаковали на видео за сутки до релиза

Артем
hzrtusrtu6.png

Официально гаджет представят только завтра.

Двумя короткими видео поделился пользователь X под ником OnlyTechAE. Вероятно, Galaxy Buds 3 поставлялись для розницы заранее, но нетерпеливый продавец не стал ждать дня официальной презентации. 

Инсайдер наглядно показал, как выглядит упаковка и сами наушники в белой и серой расцветке. Ранние сливы подтвердились: крышка кейса светлой модели — прозрачная, темной — тонированная. Сами наушники соответствуют основному цвету зарядного чехла. По длине ножки наушников проходит черная полоса. Форм-фактор новинки очень схож с AirPods от Apple, что не свойственно дизайну корейцев. 



Официальный релиз Samsung Galaxy Buds 3 состоится 10 июля на мероприятии Unpacked в Париже.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
X
Cсылки по теме:
Пользователи WhatsApp на Samsung Galaxy скоро станут круче, чем все остальные
Samsung ещё не представила свои AirPods Pro, но их продают в нескольких странах
Страницу характеристик Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 слили в сеть целиком

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии