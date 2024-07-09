Новые Samsung Galaxy Buds 3 распаковали на видео за сутки до релиза

Официально гаджет представят только завтра.
Двумя короткими видео поделился пользователь X под ником OnlyTechAE. Вероятно, Galaxy Buds 3 поставлялись для розницы заранее, но нетерпеливый продавец не стал ждать дня официальной презентации.
Инсайдер наглядно показал, как выглядит упаковка и сами наушники в белой и серой расцветке. Ранние сливы подтвердились: крышка кейса светлой модели — прозрачная, темной — тонированная. Сами наушники соответствуют основному цвету зарядного чехла. По длине ножки наушников проходит черная полоса. Форм-фактор новинки очень схож с AirPods от Apple, что не свойственно дизайну корейцев.
Официальный релиз Samsung Galaxy Buds 3 состоится 10 июля на мероприятии Unpacked в Париже.
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