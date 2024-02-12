Новые смарт-часы Samsung Galaxy показали на видео до презентации

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Недавно компания Samsung подтвердила скорый анонс нового носимого устройства Galaxy Fit 3, случайно разместив на своём сайте официальное руководство пользователя. А сегодня в сети появился видеоролик, показывающий фитнес-браслет со всех сторон.На видео представлен фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit 3 в двух расцветках — черной и серебристой. Новое поколение смарт-браслетов существенно отличается от предшественника. В Galaxy Fit 3 установлен широкий прямоугольный дисплей, как в полноценных смарт-часах.По данным инсайдеров, гаджет оснащен 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией AOD, базовыми датчиками для мониторинга здоровья, водонепроницаемостью в 5 АТМ и аккумулятором на 200 мАч.Ожидается, что новый носимый девайс Samsung поступит в продажу в ближайшее время по цене ~$89.