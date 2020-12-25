В китайской соцсети Weibo появился пресс-рендер ещё не выпущенного и даже не представленного смартфона Honor V40. Это первое флагманское устройство, которое бренд Honor представит после своего отделения от компании Huawei, находящейся под американскими санкциями.
На рендере смартфон показан не полностью, видна лишь его боковая часть и нижний торец. Тем не менее по этому изображению можно сделать вывод, что у новинки будет условно безрамочный экран, сильно загнутый с левого и правого краёв.
Смартфоны с подобными экранами выпускает Samsung, однако эта компания постепенно отказывается от такого решения. По слухам, во всех смартфонах флагманской линейки Galaxy S21 будут плоские экраны без закруглений по бокам.
Очевидно, что настолько сильно загнутый экран в сочетании с относительно тонким корпусом не позволит разместить на краях кнопки. Это значит, что Honor V40 лишится если не кнопки включения, то по меньшей мере регуляторов громкости. Ранее к подобному решению прибегала компания Huawei — у модели Mate 30 Pro нет таких регуляторов, ползунок громкости появляется по жесту (нужно провести пальцем по краю экрана в левой верхней части).
Более ранние утечки свидетельствуют о том, что в Honor V40 будет установлен экран диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Помимо обычной модели, бренд выпустит ещё несколько улучшенных и более дорогих: Honor V40 Pro, Honor V40 Pro+ и Honor V40 Commemorative Edition. Ожидается, что различные модификации этой линейки получат процессоры разработки MediaTek, Samsung, Qualcomm и Huawei. В Honor V40 будет применяться процессор Dimensity 1000+ от MediaTek, в Honor V40 Pro поставят Exynos 1080 от Samsung, Honor V40 Pro+ получит Snapdragon 888 от Qualcomm, а в Honor V40 Commemorative Edition будет применяться Kirin 9000 от Huawei.
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