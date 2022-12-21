Новый геймпад Sony для PlayStation 5 оказался хуже обычного DualSense

Несколько крупных изданий получили на обзор новый геймпад Sony DualSense Edge, который является прямым конкурентом Microsoft Xbox Elite Controller, и поделились первыми впечатлениями.Новинка предлагает ряд новых функций, включая съёмные стики, лепестки, ограничители триггеров, прорезиненные рукоятки и возможность сохранить до 30 профилей для разных игр, однако, далеко не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Журналисты The Verge и автор YouTube-канала UrAvrgConsumer отмечают, что в основном они получили положительные впечатления, но DualSense Edge работает намного меньше без подзарядки, чем оригинальный геймпад для PS5.Стоит отметить, что Sony и сама подтвердила этот нюанс в своем заявлении:В качестве решения японский производитель консолей предлагает комплектный USB-кабель в оплётке со специальным зажимом, который не позволяет ему отсоединиться от геймпада.Кроме того, стики в Edge-версии не отличаются от тех, что используются в обычном геймпаде PS5, и со временем пользователи могут столкнуться с дрифтом этих компонентов.Судя по первым обзорам, DualSense Edge — отличный вариант для заядлых геймеров, которым нужно хранить несколько профилей для разных жанров игр. Обычным пользователям PS5 и ПК он вряд ли придётся по душе.Напомним, Sony DualSense Edge поступит в продажу с 26 января 2023 года по цене $200, что почти на $45 дороже главного конкурента в лице Xbox Elite Controller Series 2.