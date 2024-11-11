Новый iPad Air с чипом M3 сможет всех покорить. Нашли 3 причины дождаться этой модели

В этом году Apple выпустила абсолютно незначительный апдейт iPad Air, который из нового получил только чип M2 и увеличенный объём накопителя. Однако компания уже готовится к анонсу новой модели с более существенными улучшениями. Собрали три самых интересных инсайда, ради которых стоит подождать именно эту модель.
Сообщается, что Apple работает над экранами с развёрткой 90 Гц, которые дебютируют в iPad Air 2025 года. Компания уже заказала 11- и 13-дюймовые панели LCD Liquid Motion, а позже эту технологию реализуют в 24-дюймовых iMac и мониторах Studio Display.
Производительность
Apple, вероятно, внедрит чип M3 в следующий iPad Air, но тут есть и более интересный инсайд. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компния пытается как можно быстрее отойти от 3-нм техпроцесса первого поколения из-за высоких затрат и низкого выхода годных чипов. Эта концепция может привести к тому, что Apple переведёт iPad Air на слегка урезанную версию чипа M4, чтобы он отличался от iPad Pro.
Face ID
В недавнем выпуске своего информационного бюллетеня Марк Гурман также высказал идею о том, что iPad Air следующего поколения получит Face ID. Однако он также заявил, что «Apple также хочет избежать максимального сходства с iPad Pro». Пока неясно, как компания это реализует, но это обновление мы считаем одним из самых важных для iPad Air 2025 года.
Другие улучшения
Среди прочих более мелких изменений можно выделить:
- Новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air;
- Увеличенная яркость дисплея;
- Поддержка Wi-Fi 7;
- Светодиодная вспышка камеры;
- Поддержка Thunderbolt;
- Улучшенный массив микрофонов.
Ожидается, что Apple выпустит новые iPad Air весной 2025 года.