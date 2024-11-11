Новый iPad Air с чипом M3 сможет всех покорить. Нашли 3 причины дождаться этой модели







В этом году Apple выпустила абсолютно незначительный апдейт iPad Air, который из нового получил только чип M2 и увеличенный объём накопителя. Однако компания уже готовится к анонсу новой модели с более существенными улучшениями. Собрали три самых интересных инсайда, ради которых стоит подождать именно эту модель. В этом году Apple выпустила абсолютно незначительный апдейт iPad Air, который из нового получил только чип M2 и увеличенный объём накопителя. Однако компания уже готовится к анонсу новой модели с более существенными улучшениями. Собрали три самых интересных инсайда, ради которых стоит подождать именно эту модель. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air;

Увеличенная яркость дисплея;

Поддержка Wi-Fi 7;

Светодиодная вспышка камеры;

Поддержка Thunderbolt;

Улучшенный массив микрофонов.

Сообщается, что Apple работает над экранами с развёрткой 90 Гц, которые дебютируют в iPad Air 2025 года. Компания уже заказала 11- и 13-дюймовые панели LCD Liquid Motion, а позже эту технологию реализуют в 24-дюймовых iMac и мониторах Studio Display.Apple, вероятно, внедрит чип M3 в следующий iPad Air, но тут есть и более интересный инсайд. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компния пытается как можно быстрее отойти от 3-нм техпроцесса первого поколения из-за высоких затрат и низкого выхода годных чипов. Эта концепция может привести к тому, что Apple переведёт iPad Air на слегка урезанную версию чипа M4, чтобы он отличался от iPad Pro.В недавнем выпуске своего информационного бюллетеня Марк Гурман также высказал идею о том, что iPad Air следующего поколения получит Face ID. Однако он также заявил, что «Apple также хочет избежать максимального сходства с iPad Pro». Пока неясно, как компания это реализует, но это обновление мы считаем одним из самых важных для iPad Air 2025 года.Среди прочих более мелких изменений можно выделить:Ожидается, что Apple выпустит новые iPad Air весной 2025 года.