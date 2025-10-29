Новый iPad mini получит важную особенность, как у iPhone

При этом устройство может стать на порядок дороже.
Напомним, что iPhone имеет водонепроницаемость по стандарту IP68 и выдерживает погружение на глубину до шести метров в течение 30 минут. При создании iPad mini компания стремится к такому же результату, однако пока неизвестно, какой рейтинг IP будет присвоен планшету. Кроме того, в iPad mini планируют установить OLED-дисплей, что станет первым весомым апгрейдом с 2024 года.
Если все вышеперечисленные слухи подтвердятся, новый iPad mini может подорожать на $100.