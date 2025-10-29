Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новый iPad mini получит важную особенность, как у iPhone

Артем
stjsytrjsdtyj.jpg

При этом устройство может стать на порядок дороже.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновленный iPad mini, релиз которого ожидается в 2026 году, может стать водонепроницаемым, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. В дополнение Apple разрабатывает акустическую систему на основе вибрации, что позволит сократить количество отверстий под динамики и, соответственно, снизить риск попадания влаги в устройство. Также изменения в конструкции затронут дизайн корпуса, считает журналист.

Напомним, что iPhone имеет водонепроницаемость по стандарту IP68 и выдерживает погружение на глубину до шести метров в течение 30 минут. При создании iPad mini компания стремится к такому же результату, однако пока неизвестно, какой рейтинг IP будет присвоен планшету. Кроме того, в iPad mini планируют установить OLED-дисплей, что станет первым весомым апгрейдом с 2024 года.

Если все вышеперечисленные слухи подтвердятся, новый iPad mini может подорожать на $100.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Вышли финальные бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1
Нашли iPhone Air по самой выгодной цене в России. Так дёшево свежие флагманы Apple ещё не стоили
iPhone 20 лишится механических кнопок. Apple уже нашла им замену

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5430
Mers
«На порядок» в десять раз. Вы уверены?
Сегодня в 09:24
#
+130
rosario Mers
Он необучаемый. Обращали внимание на это не единожды
Сегодня в 11:23
#