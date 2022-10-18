iPad

Новый iPad не работает со стилусом без переходника. Он продаётся отдельно, можно взять в кредит

Александр


Анонсированный сегодня iPad 10-го поколения несовместим с Apple Pencil второго поколения, он работает только со стилусом первого поколения, причём для зарядки аксессуара нужен специальный адаптер (USB-C to Apple Pencil Adapter).

Новый iPad оснащён портом USB Type-C, а Apple Pencil первого поколения заряжается через Lightning. Адаптер, через который его можно зарядить, продаётся на сайте Apple в США за 9 долларов (около 600 рублей). Также можно оформить рассрочку на год, чтобы выплачивать за него по 75 центов в месяц.

Адаптер для новой модели iPad уже включён в комплектацию Apple Pencil по заказам, оформляемым на сайте Apple с сегодняшнего дня. Стилус вместе с комплектным адаптером стоит 99 долларов.
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Комментарии

+458
franzisonfire
Ебобо чтоли?)
2 часа назад в 19:50
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Lord
+537
Lord
В рассрочку, причем тут кредит.
час назад в 20:16
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+770
Grealex
«Борьба» за экологию
44 минуты назад
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