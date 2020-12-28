





Согласно новому отчету DigiTimes, iPad Pro с дисплеем Mini-LED, диагональ которого составляет 12,9 дюйма, будет выпущен в первом квартале 2021 года. Также сообщается, что основными поставками OLED-экранов для iPhone займется компания BOE, а GIS начнет поставлять сенсорные панели для будущего iPad Pro.За последнее время появилось довольно много слухов о том, что Apple готовит 12,9-дюймовый iPad Pro с дисплеем Mini-LED, который получит ряд улучшений по сравнению с экранами актуальных моделей, включая более глубокий черный цвет, увеличенный показатель яркости, насыщенные оттенки и лучшую контрастность. С помощью тысячи отдельных светодиодов для подсветки эта технология должна обеспечить основные преимущества OLED-дисплеев, исключая их недостатки.Предыдущие отчеты аналитика Минг-Чи Куо указывали, что iPad с Mini-LED будет запущен в первой половине 2021 года. Согласно новой информации DigiTimes, эти сроки конкретизировались до первого квартала.