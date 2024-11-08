Новый Mac mini получил съёмный SSD-накопитель, но заменить его просто так не получится

Фархад



Помимо внешнего редизайна, новые Mac mini на M4 также предлагают существенное изменение внутренней компоновки. На Reddit уже разобрали такой неттоп, и выяснили, что он оснащён съемным SSD.

Сразу отвечаем на главный вопрос: нет, вы не можете купить новый Mac mini и самостоятельно прокачать его память. Хотя SSD-модуль не припаян к материнской плате Mac mini, заменить его на любой другой не выйдет. Нечто похожее мы видели в Mac Studio. Компьютер попросту не распознает другие комбинации SSD, кроме той, с которой он поставляется с завода. Судя по всему, Apple вшивает ID накопителя в чип.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С другой стороны, есть небольшая вероятность, что Apple начнёт продавать комплекты для апгрейда SSD на Mac mini, как это уже реализовано с Mac Pro.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Apple урезала часть функций Image Playground до её запуска в iOS 18.2
iPhone получит крупнейшее обновление камеры и сенсор с переменной диафрагмой
Обзор Mac Mini с M4 и M4 Pro: нереальная мощь в компактном корпусе

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1174
Dmitriy
Когда то они так уже делали, закрывались от всех изменений, всё свое, все без возможности замены, все несовместимое ни с чем.
Кончилось плохо, Джобс вытаскивал со дна. Ныне кто вытаскивать будет?
Вчера в 21:55
#
Yuri Konst
0
Yuri Konst Dmitriy
Некому, потонут с концами(
Сегодня в 00:34
#
tellurian
+2024
tellurian Dmitriy
Ничему история не учит.
Сегодня в 08:43
#

Читайте также