Новый Mac mini получил съёмный SSD-накопитель, но заменить его просто так не получится







Помимо внешнего редизайна, новые Mac mini на M4 также предлагают существенное изменение внутренней компоновки. На Reddit уже разобрали такой неттоп, и выяснили, что он оснащён съемным SSD.

Помимо внешнего редизайна, новые Mac mini на M4 также предлагают существенное изменение внутренней компоновки. На Reddit уже разобрали такой неттоп, и выяснили, что он оснащён съемным SSD.

Сразу отвечаем на главный вопрос: нет, вы не можете купить новый Mac mini и самостоятельно прокачать его память. Хотя SSD-модуль не припаян к материнской плате Mac mini, заменить его на любой другой не выйдет. Нечто похожее мы видели в Mac Studio. Компьютер попросту не распознает другие комбинации SSD, кроме той, с которой он поставляется с завода. Судя по всему, Apple вшивает ID накопителя в чип. Сразу отвечаем на главный вопрос: нет, вы не можете купить новый Mac mini и самостоятельно прокачать его память. Хотя SSD-модуль не припаян к материнской плате Mac mini, заменить его на любой другой не выйдет. Нечто похожее мы видели в Mac Studio. Компьютер попросту не распознает другие комбинации SSD, кроме той, с которой он поставляется с завода. Судя по всему, Apple вшивает ID накопителя в чип. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

С другой стороны, есть небольшая вероятность, что Apple начнёт продавать комплекты для апгрейда SSD на Mac mini, как это уже реализовано с Mac Pro.