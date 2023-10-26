Новый MacBook будет стоить дешевле iPhone. За такие деньги однозначно надо брать

Фархад
MacBook

В корейском блоге Naver появились новые подробности о будущем бюджетном ноутбуке Apple. По данным инсайдера yeux1122, компания активно разрабатывает новые 12- и 13-дюймовые модели MacBook, которые будут стоить дешевле $700.

Источники в цепочке поставок подтвердили тестирование прототипов недорогих MacBook в двух разных размерах. Стоит отметить, что Apple ещё не заказывала массовое производство бюджетных компьютеров, но сейчас компания с большей охотой подпишется на это на фоне резкого падения продаж iPad и MacBook Pro.

Предполагается, что такие MacBook станут прямыми конкурентами Google Chromebook и увеличат поставки компьютеров Apple на 10+ млн единиц в год.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4745
tellurian
700$=65-70000₽
В РФ не прокатит. В других странах да.
26 октября 2023 в 20:35
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Вася Вотафаков
+5490
Вася Вотафаков
Интересно что в нем будет за 700$ ? Два гига оперативки, два ядра проц и 32 гига памяти ?🤣
27 октября 2023 в 00:28
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+185
Gandalf2021 Вася Вотафаков
Не надо свои нездоровые фантазии и не знание стоимости компонентов выдавать за реальность. Если вместо m3 ставить в бюджетный ноут сравнительно старый m1, то будет дёшево и в то же время летать почти на всех обычных задачах… а в m1 минимум встроено 8Gb RAM на производстве.
27 октября 2023 в 01:39
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Вася Вотафаков
+5490
Вася Вотафаков Gandalf2021
Такими темпами эпол начнет в свои девайсы ставить железо поддержка которого уже закончилась 🤣 и да, это тоже сарказм(вдруг если непонятно будет 😁)
27 октября 2023 в 07:08
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