Новый MacBook будет стоить дешевле iPhone. За такие деньги однозначно надо брать
Фархад Усманов —
В корейском блоге Naver появились новые подробности о будущем бюджетном ноутбуке Apple. По данным инсайдера yeux1122, компания активно разрабатывает новые 12- и 13-дюймовые модели MacBook, которые будут стоить дешевле $700.
Источники в цепочке поставок подтвердили тестирование прототипов недорогих MacBook в двух разных размерах. Стоит отметить, что Apple ещё не заказывала массовое производство бюджетных компьютеров, но сейчас компания с большей охотой подпишется на это на фоне резкого падения продаж iPad и MacBook Pro.
Предполагается, что такие MacBook станут прямыми конкурентами Google Chromebook и увеличат поставки компьютеров Apple на 10+ млн единиц в год.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android
- Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2
- Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
- Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Рекомендации
Комментарии
Интересно что в нем будет за 700$ ? Два гига оперативки, два ядра проц и 32 гига памяти ?🤣
27 октября 2023 в 00:28
Ответить#
+185
Не надо свои нездоровые фантазии и не знание стоимости компонентов выдавать за реальность. Если вместо m3 ставить в бюджетный ноут сравнительно старый m1, то будет дёшево и в то же время летать почти на всех обычных задачах… а в m1 минимум встроено 8Gb RAM на производстве.
27 октября 2023 в 01:39
Ответить#
Такими темпами эпол начнет в свои девайсы ставить железо поддержка которого уже закончилась 🤣 и да, это тоже сарказм(вдруг если непонятно будет 😁)
27 октября 2023 в 07:08
Ответить#
Непонятно…очень
Вчера в 18:23
Ответить#
Леново 330-15
Ips 8GB RAM, 256 sad
Стоит 20000₽ в Москве.
Ips 8GB RAM, 256 sad
Стоит 20000₽ в Москве.
27 октября 2023 в 07:36
Ответить#
Оч хорошая цена 👍 а камень какой 🤔
27 октября 2023 в 12:54
Ответить#