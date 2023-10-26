Новый MacBook будет стоить дешевле iPhone. За такие деньги однозначно надо брать

В корейском блоге Naver появились новые подробности о будущем бюджетном ноутбуке Apple. По данным инсайдера yeux1122, компания активно разрабатывает новые 12- и 13-дюймовые модели MacBook, которые будут стоить дешевле $700.Источники в цепочке поставок подтвердили тестирование прототипов недорогих MacBook в двух разных размерах. Стоит отметить, что Apple ещё не заказывала массовое производство бюджетных компьютеров, но сейчас компания с большей охотой подпишется на это на фоне резкого падения продаж iPad и MacBook Pro.Предполагается, что такие MacBook станут прямыми конкурентами Google Chromebook и увеличат поставки компьютеров Apple на 10+ млн единиц в год.