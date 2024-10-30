Новый MacBook Pro стал абсолютным рекордсменом по автономности. Он работает вечность без подзарядки

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Новые модели MacBook Pro работают от аккумулятора на несколько часов дольше предшественников благодаря повышению энергоэффективности в чипах серии M4. При этом 16-дюймовые модели выдают до 24 часов работы без подзарядки. Это рекордный показатель среди современных ультрабуков.Самые большие улучшения автономности коснулись моделей, оснащенных чипами M4 или M4 Pro. Топовые версии на самых мощных M4 Max работают от аккумулятора столько же, сколько и предшественники. Ниже приведено время работы без подзарядки новых моделей MacBook Pro по сравнению с девайсами последних трёх лет:Напомним, новые MacBook Pro на M4 поступят в продажу 8 ноября по цене от $1599 за 14-дюймовую модель и от $2499 за 16-дюймовую.