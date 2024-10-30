Новый MacBook Pro стал абсолютным рекордсменом по автономности. Он работает вечность без подзарядки

Фархад
MB

Новые модели MacBook Pro работают от аккумулятора на несколько часов дольше предшественников благодаря повышению энергоэффективности в чипах серии M4. При этом 16-дюймовые модели выдают до 24 часов работы без подзарядки. Это рекордный показатель среди современных ультрабуков.

Самые большие улучшения автономности коснулись моделей, оснащенных чипами M4 или M4 Pro. Топовые версии на самых мощных M4 Max работают от аккумулятора столько же, сколько и предшественники. Ниже приведено время работы без подзарядки новых моделей MacBook Pro по сравнению с девайсами последних трёх лет:

MB

MB

Напомним, новые MacBook Pro на M4 поступят в продажу 8 ноября по цене от $1599 за 14-дюймовую модель и от $2499 за 16-дюймовую.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Свершилось: Apple избавилась от самого позорного элемента в Mac
Apple втихаря прокачала MacBook Air. Цена осталась прежней
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также