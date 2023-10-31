Новый MacBook Pro в цвете Space Black показали вживую

Фархад
Мак

Сразу после окончания презентации Apple «Scary Fast» в сети появились первые видеоролики, демонстрирующие новый цвет «Космический чёрный», в котором выпускаются обновлённые MacBook Pro.

Для начала отметим, что цвет Space Black доступен только для моделей с чипами M3 Pro и M3 Max. Базовый MacBook Pro на M3 по-прежнему выпускается в «Космическом сером» цвете.



Как мы знаем, Apple пригласила некоторых блогеров на закрытое мероприятие в Нью-Йорке, где они смогли вживую посмотреть на новинки.



Судя по всему, цвет Space Black не совсем соответствует своему названию — он немного темнее привычного всем Space Grey, но далеко не чёрный, как в iPhone 14 Pro.



Редактор Six Colors Джейсон Снелл подчеркнул, что отпечатки пальцев всё равно остаются на корпусе, но из-за более тёмной расцветки они менее заметны.



Напомним, новые модели MacBook Pro поступят в продажу с 7 ноября.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3227
kardigan
Стоит ли сейчас купить mac mini на m 1? Какие минусы? Хочу поменять старый миник) вопрос не в тему конечно, но хотелось бы узнать ваше мнение.
час назад в 11:53
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