Новый MacBook Pro в цвете Space Black показали вживую

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Сразу после окончания презентации Apple «Scary Fast» в сети появились первые видеоролики, демонстрирующие новый цвет «Космический чёрный», в котором выпускаются обновлённые MacBook Pro.Для начала отметим, что цвет Space Black доступен только для моделей с чипами M3 Pro и M3 Max. Базовый MacBook Pro на M3 по-прежнему выпускается в «Космическом сером» цвете.Как мы знаем, Apple пригласила некоторых блогеров на закрытое мероприятие в Нью-Йорке, где они смогли вживую посмотреть на новинки.Судя по всему, цвет Space Black не совсем соответствует своему названию — он немного темнее привычного всем Space Grey, но далеко не чёрный, как в iPhone 14 Pro.Редактор Six Colors Джейсон Снелл подчеркнул, что отпечатки пальцев всё равно остаются на корпусе, но из-за более тёмной расцветки они менее заметны.Напомним, новые модели MacBook Pro поступят в продажу с 7 ноября.