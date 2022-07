Новый Nothing Phone (2) лишится оригинальных фишек. Зачем?

Компания Nothing готовит вторую версию Nothing Phone. Из него уберут подсветку и прозрачные элементы корпуса.Несмотря на сомнительные успехи смартфона Nothing Phone (1), производитель готов продолжить выпуск инновационного гаджета. Как заявляет источник, компания Nothing уберет из смартфона все элементы дизайна, которые изначально привлекли покупателей.Девайс лишиться прозрачной задней панели, светодиодной подсветки и беспроводной зарядки. Вместо этого устройство получит более емкий аккумулятор на 5000, 6 ГБ «оперативки» и 128 ГБ встроенной памяти. Также обещается защита от влаги и пыли по стандарту IP53.Ожидается, что примерная стоимость Nothing Phone (2) составит 415 долларов или около 25 800 рублей по текущему курсу.Ранее мы рассказывали, что Nothing Phone (1) столкнулся с рядом технических проблем на старте продаж. Пользователи жаловались на засвет дисплея, выгоревшие пиксели и не только. Тем не менее российские пользователи расхвалили устройство