Nothing Смартфоны

Новый Nothing Phone (2) лишится оригинальных фишек. Зачем?

Артем
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Компания Nothing готовит вторую версию Nothing Phone. Из него уберут подсветку и прозрачные элементы корпуса.

Несмотря на сомнительные успехи смартфона Nothing Phone (1), производитель готов продолжить выпуск инновационного гаджета. Как заявляет источник, компания Nothing уберет из смартфона все элементы дизайна, которые изначально привлекли покупателей.

Девайс лишиться прозрачной задней панели, светодиодной подсветки и беспроводной зарядки. Вместо этого устройство получит более емкий аккумулятор на 5000, 6 ГБ «оперативки» и 128 ГБ встроенной памяти. Также обещается защита от влаги и пыли по стандарту IP53.

Ожидается, что примерная стоимость Nothing Phone (2) составит 415 долларов или около 25 800 рублей по текущему курсу.

Ранее мы рассказывали, что Nothing Phone (1) столкнулся с рядом технических проблем на старте продаж. Пользователи жаловались на засвет дисплея, выгоревшие пиксели и не только. Тем не менее российские пользователи расхвалили устройство.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Mers
+4033
Mers
На Алике можно купить такой чехол для 13 Мах, или на других популярных площадках?
2 часа назад в 14:40
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kardigan
+2635
kardigan
Кто расхвалил, если он не продаётся и купить на али его не получится? Пара блогеров?
2 часа назад в 15:29
#
Lord
+482
Lord
Опять или снова: назло прострелю себе ногу, так что ли?
час назад в 16:25
#
Dmitriy
+265
Dmitriy
Всё, концерт окончен? Быстро они слились, выпустив походу десяток экземпляров. Ведь из фишек по сути была только некоторая подсветка, хотя это тоже не инновация не разу, тот же Highscreen Cosmo имел нечто похожее более 10 лет назад, прозрачные задники как минимум xiaomi уже делала, у них это тоже не особо пошло
13 минут назад
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