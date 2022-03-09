Новый процессор Apple M1 Ultra протестировали в бенчмарке





8 марта компания Apple представила самый производительный в её истории процессор M1 Ultra который скомпонован из двух M1 Pro, а потому показывает впечатляющие результаты. Первым устройством с этим процессором станет миниатюрный настольный компьютер Mac Studio.



Mac Studio был протестирован в бенчмарке Geekbench, и его производительность действительно впечатляет. Компьютер промаркирован как Mac13,2 и обладает 20-ядерным процессором. Он набрал 1793 балла в одноядерном режиме и 24055 баллов в многоядерном, что превосходит результаты топовой модели Mac Pro с 28-ядерным процессором Intel Xeon W (1152 и 19951 баллов соответственно). Прирост производительности составляет примерно 60% в одноядерном режиме и 20% в многоядерном.







По заявлению Apple, центральный процессор в M1 Ultra потребляет не более 100 ватт, а графическое ядро не более 200 ватт, при этом производительность компьютера сравнима с топовыми игровыми системами. В США Mac Studio будет продаваться по цене от 3999 долларов и выше в зависимости от комплектации.

