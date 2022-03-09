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Apple M1 Ultra Процессоры Бенчмарки

Новый процессор Apple M1 Ultra протестировали в бенчмарке

Александр
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8 марта компания Apple представила самый производительный в её истории процессор M1 Ultra который скомпонован из двух M1 Pro, а потому показывает впечатляющие результаты. Первым устройством с этим процессором станет миниатюрный настольный компьютер Mac Studio.

Mac Studio был протестирован в бенчмарке Geekbench, и его производительность действительно впечатляет. Компьютер промаркирован как Mac13,2 и обладает 20-ядерным процессором. Он набрал 1793 балла в одноядерном режиме и 24055 баллов в многоядерном, что превосходит результаты топовой модели Mac Pro с 28-ядерным процессором Intel Xeon W (1152 и 19951 баллов соответственно). Прирост производительности составляет примерно 60% в одноядерном режиме и 20% в многоядерном.



По заявлению Apple, центральный процессор в M1 Ultra потребляет не более 100 ватт, а графическое ядро не более 200 ватт, при этом производительность компьютера сравнима с топовыми игровыми системами. В США Mac Studio будет продаваться по цене от 3999 долларов и выше в зависимости от комплектации.



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Комментарии

–8
simba77
Руське могут новость не читать, всё равно только посмотреть сможете, купить нет 😂😂
Сегодня в 02:08
#
Seagull
+17
Seagull
Текс статьи до сих пор не видно
9 марта 2022 в 14:30
#
Mers
+568
Mers Seagull
Переустанови приложение.
9 марта 2022 в 14:31
#
0
mihan28 Seagull
Кош почистить надо.
Сегодня в 09:17
#
+2
Taat7
Так вроде как M1 Ultra — это 2 М1 Max, а не Pro🤷🏻‍♂️
9 марта 2022 в 14:05
#
Андрей
–5
Андрей
Добрый день! Заголовок переправьте, пожалуйста. “M1 Ultra” — а не “A1 Ultra”.
9 марта 2022 в 14:05
#
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