Samsung Galaxy S21 FE появился на мексиканской версии сайта компании. Это заметило издание Galaxy Club. 

На странице появилась ссылка с подписью «Узнать больше о Galaxy S21 FE». Это была подпись к изображению Galaxy S21 и S21+. Видимо, компания ошиблась при ее написании. Единственный вывод, который можно сделать, — Samsung действительно планирует выпустить Galaxy S21 FE. 

Ранее сообщалось, что смартфон будет представлен в августе этого года на отдельном мероприятии. Оно состоится вместо презентации новых моделей Galaxy Note, Samsung решила не выпускать их в 2021 году. 

В сети уже появились рендеры Galaxy S21 FE. Он получит дизайн в стиле S21 и S21+ — О-образный дисплей, камеру с блоками, расположенными вертикально и на отдельном блоке. 
Galaxy S21 FE — более доступная альтернатива S21 и S21+. Это будет второе поколение линейки. В 2020 году вышел Galaxy S20 FE. 


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