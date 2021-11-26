



Группа «М.Видео — Эльдорадо» привезла в Россию крупную партию игровых консолей PlayStation 5 и придумала, как продать их нуждающимся, а не тем, кто желает заработать на перепродаже дефицитного товара. Получилось изобретательно, но есть вероятность, что перекупы придумают, как обойти ограничение.



Магазины запустили персональную рассылку среди тех, кто давно зарегистрирован на сайтах mvideo.ru и eldorado.ru и ранее приобретал игры, но не саму PlayStation 5. В течение ограниченного времени после получения письма им можно будет прийти в магазин и совершить покупку. При оформлении заказа необходимо подтвердить личность и показать персональный промокод из письма. Передать промокод другому лицу нельзя.





Клиенты, получившие письмо-предложение, смогут приобрести комплект и забрать его в одном из указанных магазинов в течение ограниченного периода. Для получения заказа необходимо подтвердить личность и показать персональный промокод из полученного письма.



Передать или продавать письмо-предложение не имеет смысла. Такой формат позволит нам исключить оптовых покупателей и полностью сфокусироваться на людях, которые планируют покупку консоли, чтобы играть не ней, а не перепродавать.



Учитывая, что поставки лимитированы, нам также пришлось исключить из числа потенциальных покупателей тех, кто уже покупал PS5.

Даже получение такого письма не гарантирует возможность покупки. Если отреагировать на предложение недостаточно оперативно, консоль может быть выкуплена другим человеком. По всей видимости, писем будет разослано больше числа консолей, привезённых в Россию в новой партии.Магазины установили ещё одно ограничение: нельзя купить только консоль, вместе с ней необходимо приобрести что-нибудь ещё (геймпад, наушники, пульт или игру). Это не совсем законно, поскольку российское законодательство запрещает обуславливать приобретение одного товара обязательной покупкой другого товара, но геймеры вряд ли будут возражать. Минимальная стоимость дисковой версии PlayStation 5 с аксессуарами составит 56 979 рублей, а комплекта «цифровой версии» PlayStation 5 — 49 297 рублей.





