Новый стартап Korg показал первый в мире гибридный акустический синтезатор

Стартап Korg Berlin представил рабочий прототип акустического синтезатора Acoustic Synthesis_phase5.Независимое подразделение популярного японского производителя аудиотехники Korg было основано в 2020 году Максимилианом Рестом и Тацуей Такахаши. Команда из 10 человек специализируется на исследованиях и разработке новых музыкальных инструментов. На этой неделе стартап продемонстрировал свой первый рабочий прототип акустического синтезатора.В отличие от обычных синтезаторов, в которых используются осцилляторы, в Acoustic Synthesis_phase5 используются металлические вилки. Они были специально разработаны для воспроизведения основных нот и обертонов. Ядром генерации звука выступает акустический резонатор. В отличие от обычных синтезаторов, он «звучит как гитара, когда её подносят к усилителю, и звенит, когда его бьют по боку».По задумке создателей, «акустику» создают металлические вилки, которые звенят, резонируют и затухают, почти как электропианино Fender Rhodes. Специальные магниты в корпусе устройства позволяют поддерживать только основную ноту или обертоны, которые также можно модулировать с помощью LFO. В целом звук, который издаёт акустический синтезатор в коротком ролике, довольно уникален. Оцените сами.Пока Acoustic Synthesis_phase5 — всего лишь прототип. Представители стартапа Korg Berlin рассказали, что сейчас они оценивают интерес к этой технологии, а релиз готового продукта будет зависеть от востребованности на рынке музыкальных инструментов.