wife and I don’t wear wedding rings, we show our commitment to one another by exchanging sim trays in our iPhones. pic.twitter.com/BqYll2IDSZ — Casey Neistat (@Casey) November 24, 2020

oh wow. casey, my wife and i have the same exact colors and we just did what you guys did pic.twitter.com/6bsIALZ6sz — mohnish (@thallavajhula) November 24, 2020

Tried this with my girlfriend.

Oh wait, I don't have any. pic.twitter.com/JZaPCNBc0e — Allan Salfy 🍕 (@alanmsalfy) November 24, 2020







Американский актер и режиссер Кэйси Найстэт запустил новый тренд — он предложил влюблённым обмениваться не кольцами, а лотками от SIM-карт. Это выглядит так:Для такого обмена нужно, чтобы у партнёров были одинаковые смартфоны, но с корпусами разных цветов.Найстэт признался, что немного приврал: на момент публикации твита его супруга не знала об обмене, поскольку он только что купил ей айфон. После того как он распечатал коробку, ему пришла мысль о том, что такой обмен стал бы довольно романтичным. Получилось, что золотистом айфоне стоит красный лоток, а в красном айфоне золотистый.Подписчики Найстэт последовали примеру актёра и стали делиться с ним в твиттере своими фотографиями. Неженатые пары называют такой обмен помолвкой, но есть и те, кому не с кем меняться лотками.