Американский актер и режиссер Кэйси Найстэт запустил новый тренд — он предложил влюблённым обмениваться не кольцами, а лотками от SIM-карт. Это выглядит так:

Для такого обмена нужно, чтобы у партнёров были одинаковые смартфоны, но с корпусами разных цветов.

Найстэт признался, что немного приврал: на момент публикации твита его супруга не знала об обмене, поскольку он только что купил ей айфон. После того как он распечатал коробку, ему пришла мысль о том, что такой обмен стал бы довольно романтичным. Получилось, что золотистом айфоне стоит красный лоток, а в красном айфоне золотистый.

Подписчики Найстэт последовали примеру актёра и стали делиться с ним в твиттере своими фотографиями. Неженатые пары называют такой обмен помолвкой, но есть и те, кому не с кем меняться лотками.


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