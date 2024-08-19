Новый цвет iPhone 16 Pro подтверждён на шпионских фото с завода. «Пустынный титан» заказывали?

Фархад
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Инсайдер под ником Majin Bu поделился в X (экс-Twitter) фотографией с завода одного из партнёров Apple, на котором показаны ободки линз камер iPhone 16 Pro во всех расцветках.

Новая расцветка называется  Desert Titanium («Пустынный титан»), а инсайдер сравнивает его со «своего рода тёмным золотом». Он утверждает, что цвет будет «относительно сдержанным и глубоким», как Deep Purple в iPhone 14 Pro. Возможно, Apple изменит маркетинговое название к релизу смартфонов.

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Изображение также демонстрирует уже привычные цвета: чёрный, белый и серый. Стоит отметить, что новый бронзовый оттенок уже подтверждается второй раз за последние несколько дней. Скорее всего, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max выйдут именно в этом цвете. Ну а нам осталось ждать совсем недолго — ожидается, что Apple проведёт презентацию новых гаджетов 10 сентября.
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Источник:
X
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Комментарии

Hello!
+735
Hello!
Вроде не заказывал)
2 часа назад в 11:06
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S.T.A.L.K.E.R.
+686
S.T.A.L.K.E.R.
Когда уже Red вернется?!
2 часа назад в 11:58
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