Новый цвет iPhone 16 Pro подтверждён на шпионских фото с завода. «Пустынный титан» заказывали?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Инсайдер под ником Majin Bu поделился в X (экс-Twitter) фотографией с завода одного из партнёров Apple, на котором показаны ободки линз камер iPhone 16 Pro во всех расцветках.Новая расцветка называется Desert Titanium («Пустынный титан»), а инсайдер сравнивает его со «своего рода тёмным золотом». Он утверждает, что цвет будет «относительно сдержанным и глубоким», как Deep Purple в iPhone 14 Pro. Возможно, Apple изменит маркетинговое название к релизу смартфонов.Изображение также демонстрирует уже привычные цвета: чёрный, белый и серый. Стоит отметить, что новый бронзовый оттенок уже подтверждается второй раз за последние несколько дней. Скорее всего, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max выйдут именно в этом цвете. Ну а нам осталось ждать совсем недолго — ожидается, что Apple проведёт презентацию новых гаджетов 10 сентября.