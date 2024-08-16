Новый цвет iPhone 16 Pro показали живьём на фото, и он вам вряд ли понравится

Фархад
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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился в Х фотографией муляжей iPhone 16 Pro во всех четырёх предполагаемых расцветках, включая новый флагманский цвет.

Несмотря на предыдущие слухи о возвращении популярного цвета «розовое золото», на снимках показан «бронзовый» iPhone 16 Pro. Он заменяет «синий титан», который появился в моделях iPhone 15 Pro.

Ожидается, что модели ‌iPhone 16 Pro‌ будут доступны в чёрном, белом, сером и непонятно-коричневом.

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Возможно, вживую он будет более блёклым, как золотые iPhone XS. Тем не менее многие инсайдеры уверены, что даже такой оттенок «золота» в линейке iPhone 16 вызовет повышенный спрос среди покупателей, особенно в Китае.

Ожидается, что Apple проведёт презентацию ‌iPhone 16‌ в первой половине сентября.
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Источник:
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Комментарии

Dmitriy
+1102
Dmitriy
Какашечный...
2 часа назад в 19:40
#
+948
hate_u
Надо тогда вместо яблока сзади 💩сделать.
2 часа назад в 19:55
#
+469
den3221
Мне нравится!
час назад в 20:20
#
+121
Nikodimus73
На вкус и цвет-все фломастеры разные!
час назад в 21:00
#
tellurian
+1658
tellurian
Надо в живую смотреть.
час назад в 21:04
#
Mers
+5253
Mers
Как будто в чехле. Ну такое, если честно. Не очень🥴
18 минут назад
#