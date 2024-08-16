Новый цвет iPhone 16 Pro показали живьём на фото, и он вам вряд ли понравится

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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился в Х фотографией муляжей iPhone 16 Pro во всех четырёх предполагаемых расцветках, включая новый флагманский цвет.Несмотря на предыдущие слухи о возвращении популярного цвета «розовое золото», на снимках показан «бронзовый» iPhone 16 Pro. Он заменяет «синий титан», который появился в моделях iPhone 15 Pro.Ожидается, что модели ‌iPhone 16 Pro‌ будут доступны в чёрном, белом, сером и непонятно-коричневом.Возможно, вживую он будет более блёклым, как золотые iPhone XS. Тем не менее многие инсайдеры уверены, что даже такой оттенок «золота» в линейке iPhone 16 вызовет повышенный спрос среди покупателей, особенно в Китае.Ожидается, что Apple проведёт презентацию ‌iPhone 16‌ в первой половине сентября.