Новый Windows Phone? Представлен портативный мини-ПК на Windows с сенсорным экраном и кучей портов

Фархад
Gloture NanoPC

Японская компания Gloture выпустила компактный компьютер NanoPC с 5,5-дюймовым сенсорным экраном, встроенным аккумулятором и ОС Windows 11 Pro.

По сравнению со смартфонами 2023 года Gloture NanoPC выглядит не очень эргономично, но он работает на полноценной ОС Windows и предлагает огромное количество разъёмов, включая Gigabit Ethernet. Его можно подключить к внешним монитором и превратить в полноценную рабочую станцию.

Gloture NanoPC

Девайс получил 5,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (1280x720 пикселей) и стандартной частотой обновления 60 Гц, четырёхяденрный процессор Intel Celeron J4125 (Gemini Lake/2,70 ГГц), видеокарту UHD Graphics 600, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC. На корпусе расположены порты USB 3.0x4, USB Type-C (для питания), RJ-45, Mini HDMI 2.0x2, слот для карты microSD, 3,5-мм аудиоразъём. Кроме того, новинка поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

При габаритах 142х91,2х17,76 мм в него вместили батарею на 2500 мАч, но о времени автономной работы нет информации.

Gloture NanoPC

Gloture NanoPC уже доступен в Японии по цене 84 700 иен ($590).
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Источник:
Tom's Hardware
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Комментарии

Dmitriy
+643
Dmitriy
UMPC формату много лет. И да они всегда жили на полноценных версиях OS. И давно. в более удобном дизайне и форм-факторе, а отличие от этой китайский поделки (японская, аха, смешно).
Так что новинка это только для автора.
56 минут назад
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