Бренд Nubia представил новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G, а также несколько других новинок. Все продукты обладают топовыми характеристиками.
В Nubia Red Magic 5G используется AMOLED-экран диагональю 6,65 дюйма с разрешением Full HD+. Его главная особенность — частота обновления 114 Гц и сенсор, работающий с частотой 240 Гц для моментального реагирования на нажатия.
В качестве процессор использован Snapdragon 865. Он охлаждается с помощью вентилятора, а воздух отводится через решётку в правой грани корпуса. Объём оперативной памяти в базовой модели составляет 8 ГБ, но также будет выпущена версия с 16 ГБ — впервые в смартфонах. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч.
На боковой части корпуса размещены дополнительные кнопки, которые можно задействовать в играх со сложным управлением. Обратная отдача производится через крупный вибромотор. Инженеры Nubia сохранили смартфону 3,5-мм аудиовыход для подключения акустики, а также добавили специальный порт для подключения различных аксессуаров и коннекторов — например, LAN-адаптера для выхода в интернет по проводному соединению с минимальными задержками пакетов данных. Также поддерживается связь в сетях 5G.
Nubia Red Magic 5G будет стоить 3799 юаней за версию 8 + 128 ГБ и 5199 юаней за вариант 16 + 256 ГБ. В пересчёте на российскую валюту это составляет около 40 и 55 тысяч рублей.
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Еще и дорого им. Охереть можно)))