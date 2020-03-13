





















Бренд Nubia представил новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G, а также несколько других новинок. Все продукты обладают топовыми характеристиками.В Nubia Red Magic 5G используется AMOLED-экран диагональю 6,65 дюйма с разрешением Full HD+. Его главная особенность — частота обновления 114 Гц и сенсор, работающий с частотой 240 Гц для моментального реагирования на нажатия.В качестве процессор использован Snapdragon 865. Он охлаждается с помощью вентилятора, а воздух отводится через решётку в правой грани корпуса. Объём оперативной памяти в базовой модели составляет 8 ГБ, но также будет выпущена версия с 16 ГБ — впервые в смартфонах. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч.На боковой части корпуса размещены дополнительные кнопки, которые можно задействовать в играх со сложным управлением. Обратная отдача производится через крупный вибромотор. Инженеры Nubia сохранили смартфону 3,5-мм аудиовыход для подключения акустики, а также добавили специальный порт для подключения различных аксессуаров и коннекторов — например, LAN-адаптера для выхода в интернет по проводному соединению с минимальными задержками пакетов данных. Также поддерживается связь в сетях 5G.Nubia Red Magic 5G будет стоить 3799 юаней за версию 8 + 128 ГБ и 5199 юаней за вариант 16 + 256 ГБ. В пересчёте на российскую валюту это составляет около 40 и 55 тысяч рублей.Nubia выпустит несколько аксессуаров для этого смартфона, в том зарядные адаптеры с мощностью 55 и 65 Вт, портативные зарядки с ёмкостью 10000 и 20000 мАч, защитный чехол, закалённое стекло для дополнительной защиты, кабель USB Type-C с Г-образным разъёмом для удобного хвата устройства. Кроме того, будет выпущена игровая док-станция, к которой можно подключить проводной интернет, акустику и зарядный кабель.