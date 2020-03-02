





Бренд Nubia анонсировал презентацию смартфона Red Magic 5G. Информации о нём пока мало, но кое-что интересное всё же известно.Nubia Red Magic 5G стал самым производительным смартфоном в бенчмарке AnTuTu, набрав более 633 тысяч баллов. Также известно, что у смартфона будет экран с частотой обновления 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G и 16 ГБ оперативной памяти высокоскоростного стандарта LPDDR5.Глава бренда Nubia Ни Фей раскрыл, как инженерам удалось достичь столь высокой производительности. По его словам, в модели Nubia Red Magic 5G используется миниатюрный вентилятор с частотой вращения 15 тысяч оборотов в минуту. Ни Фей утверждает, что жидкостное охлаждение, а тем более пассивное в виде медной трубки, не достаточно хорошо справляется с отводом тепла, из-за чего производительность процессора и видеочипе при длительной нагрузке может снижаться (это особенно актуально для игр).Бренд Nubia и раньше использовал подобное решение для отвода тепла в своих смартфонах. Например, в моделях Red Magic 3 и Red Magic 3s тоже используются вентиляторы.Дизайн Nubia Red Magic 5G пока держится в секрете, но наверняка эта модель будет не сильно отличаться от Red Magic 3 (на фото в начале). Официальная презентация новинки запланирована на 12 мая 2020 года. На ней будут раскрыты все подробности об этом устройстве, а также объявлено, по какой цене оно появится в продаже.