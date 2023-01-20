Nubia Red Magic 8 Pro погнули, поцарапали и подожгли

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провёл свой обычный тест, вдоволь наиздевавшись над свежим игровым флагманом Red Magic 8 Pro от бренда Nubia. Стоит признать, что это достаточно крепкий и надёжный смартфон, он достойно выдержал почти все испытания.Экран Red Magic 8 Pro защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое ведёт себя вполне обычно и царапается лезвием с твёрдостью шесть и выше по шкале Мооса. Боковые грани выполнены из металла, поэтому поцарапать их можно обычным канцелярским ножом, здесь тоже никаких сюрпризов. Задняя панель и стёкло, защищающее камеры, поцарапать канцелярским ножом не удалось.Он 30-секундного нагревания пламенем зажигалки на экране появилось чёрное пятно, но пиксели не выгорели безвозвратно — когда матрица остыла, они восстановились. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, и он сохраняет работоспособность даже когда стекло над ним было сильно исцарапано.Главный тест — на изгиб — Red Magic 8 Pro тоже прошёл. При первой попытке Заку не удалось согнуть смартфон, а со второго захода задняя панель лишь слегка отошла от рамки. Блогер оказался доволен результатом, по его словам, Red Magic 8 Pro — один из самых прочных смартфонов.