Nvidia готовит собственные процессоры для ПК на Windows. AMD, Intel и Qualcomm напряглись

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Портал DigiTimes Asia сообщает, что Nvidia разрабатывает комбинированный чипсет из ЦП и ГП для потребительских ПК. Инсайдеры утверждают, что это будет мощный ответ серии Snapdragon X от Qualcomm и другим новым процессорам от Intel и AMD.Ожидается, что Nvidia представит первые чипы в сентябре 2025 года, а потребительские девайсы на этих процессорах будут готовы к запуску в начале 2026 года. Технических подробностей о чипсетах Nvidia пока нет, но учитывая видеокарты этой компании и процессоры для ИИ-серверов, многие ждут очередного прорыва наподобие Apple Silicon.К слову, Nvidia уже давно производит Arm-процессоры для потребительских гаджетов. В начале 2010-х компания поставляла чипы для смартфонов HTC. Позже она выпускала их для фирменных приставок SHIELD, а сейчас она делает чипы Tegra для консолей Nintendo Switch, которые продались тиражом более 140 млн единиц.