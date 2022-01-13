Слухи о том, какими будут iPhone 14, все больше набирают обороты. По мнению инсайдеров, смартфоны получат новый дизайн и лишатся «челки», но все это лишь «косметические» изменения.Предположения о переходе на тип памяти QLC Nand в линейке смартфонов iPhone 14 появились в сентябре прошлого года. На этот раз, есть некоторые уточнения по поводу аппаратной части. Согласно источнику, имеющему отношение к поставкам запчастей для Apple, некоторые модели iPhone снабдят 2ТБ флеш-памяти. Скорее всего такой апгрейд связан с улучшением камеры. Повышение качества снимков с 12Мп до 48Мп и возможность съемки с разрешением 8К, потребует значительно больше свободного места в памяти смартфона.Информация о смене памяти с TLC на QLS подтвердилась, и вызвала некоторые опасения. Считается, что QLC значительно уступает предшественнику как по качеству, так и по производительности. Ну и конечно же в ходе таких изменений, стоит ожидать повышение цен на модели с увеличенной памятью.