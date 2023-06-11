У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема





Пользователь «Пикабу» с ником Ninikol1 решил сэкономить и заказал 85-дюймовый телевизор TCL Q10H из Китая. Покупка обошлась ему в 242 тысячи рублей, в России эта модель не продаётся, а схожие по характеристикам телевизоры стоят около миллиона рублей.



Экономия показалась оправданной, телевизор приехал в целости и включился без проблем, но использовать его оказалось невозможно. Он просил войти в учётную запись, а для её создания требовалось указать код, присланный в SMS на номер одного из китайских операторов связи.





Фото: Пикабу



У Ninikol1 не было китайского номера, он попробовал несколько сервисов аренды виртуальных номеров, но тщетно — SMS на них почему-то не приходило. Решить проблему удалось только с помощью продавца, который проживает в Китае. Продавец зарегистрировал аккаунт на свою симку, Ninikol1 ввёл все необходимые данные и теперь пользуется телевизором. Но если с учётной записью возникнут проблемы (например, в какой-то момент придётся подтвердить её принадлежность SMS-кодом) или нужно будет сбрасывать телевизор к заводским настройкам — возня с китайским номером повторится, а к тому времени продавец может исчезнуть или откажется помогать за давностью времени, прошедшего с момента покупки.

