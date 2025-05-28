«Обновился на кирпич»: свежий апдейт «убивает» популярные Samsung Galaxy. Как это исправить

Артем
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Вместо новых возможностей пользователи столкнулась с серьезной проблемой — смартфоны уходят в бесконечную перезагрузку и становятся полностью непригодными для использования.

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Первые сообщения появились на форуме Samsung Community, а позже были подтверждены порталом PhoneArena. Проблема затрагивает только Galaxy A56 — модели A26 и A36, получившие то же обновление, работают без сбоев. Как правило, ошибка возникает при удержании кнопки питания, что вызывает ИИ ассистента Gemini. После этого некоторые устройства «зависают» на этапе загрузки и больше не включаются.

Пока Samsung молчит, пользователи нашли временное решение проблемы: отключить устройство, вынуть SIM-карту и включить смартфон снова. Это позволяет обойти сбой и запустить устройство.

Схожая ситуация уже происходила ранее. В 2023 году Galaxy S21 получал прошивку One UI 6, из-за которой часть устройств перегревалась и самопроизвольно перезагружалась, а в этом году из-за критического бага компания была вынуждена приостановить развертку One UI 7.
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Источник:
Phone Arena
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