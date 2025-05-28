«Обновился на кирпич»: свежий апдейт «убивает» популярные Samsung Galaxy. Как это исправить

Вместо новых возможностей пользователи столкнулась с серьезной проблемой — смартфоны уходят в бесконечную перезагрузку и становятся полностью непригодными для использования.
Пока Samsung молчит, пользователи нашли временное решение проблемы: отключить устройство, вынуть SIM-карту и включить смартфон снова. Это позволяет обойти сбой и запустить устройство.
Схожая ситуация уже происходила ранее. В 2023 году Galaxy S21 получал прошивку One UI 6, из-за которой часть устройств перегревалась и самопроизвольно перезагружалась, а в этом году из-за критического бага компания была вынуждена приостановить развертку One UI 7.
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