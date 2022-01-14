Обновление Windows 10 и 11 не позволяет работать встроенному инструменту VPN и стороннему программному обеспечению для смены IP-адреса. Об этом сообщает TechRadar.В начале января Microsoft выкатила ряд накопительных обновлений Patch Tuesday. В них были обнаружены баги, мешающие работе VPN. Обновление не позволяет им устанавливать соединение. Проблемы с VPN вызывают апдейты KB5009543 для Windows 10 и KB5009566 для Windows 11.Причем, помимо встроенного Windows VPN проблема касается и ряд сторонних решений, включая SonicWall, Cisco Meraki и WatchGuard Firewalls. Пользователи жалуются на эту проблему на форумах, сама Microsoft пока не подтвердила ее наличие. Пока единственный способ решить проблему — удалить эти обновления.